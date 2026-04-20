鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-20 16:30

中國 A 股三大指數周一（20 日）收盤漲跌互見，中國貸款市場報價利率（LPR）報價連續第 11 個月保持不變。

上證綜指周一收盤漲 0.76%，報 4,082.13 點；深證成指漲 0.55%，報 14,966.75 點；創業板指跌 0.02%，報 3,677.58 點。

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中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2026 年 4 月 20 日，1 年期 LPR 為 3.00%，5 年期以上 LPR 為 3.50%，均保持不變。

據《澎湃新聞》報導，作為主要政策利率的 7 天期逆回購利率，自 2025 年 5 月下調後已經連續第 11 個月按兵不動，因此，LPR 報價的定價基礎本月未發生改變。

LPR 上一次調整是在 2025 年 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均調低 10 個基點。

LPR 由各報價行按公開市場操作利率（公開市場 7 天期逆回購利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前 LPR 包括 1 年期和 5 年期以上兩個品種。

中國人民銀行貨幣政策委員會日前召開 2026 年第一季例會，表示要強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督。