鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-17 16:30

中國 A 股三大指數周五 (17 日) 收盤漲跌互見，上證指數(SSEC) 獨憔悴，終止連 5 日漲勢，但創業板指再創近 11 年新高，因投資人對於美國與伊朗可能舉行的第二輪談判結果謹慎看待。

上證指數周五收跌 0.1% 至 4051.43 點，深證成指 (SZI) 收高 0.6% 至 14885.42 點，創業板指收紅 1.43% 至 3678.29 點，滬深兩市成交額人民幣 2.43 兆元，較上一交易日放量 839 億元。

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盤面上，算力產業鏈持續爆發，其中 CPO 概念股反覆活躍，優迅股份、快克智能、中瓷電子、劍橋科技等逾 10 檔漲停，光迅科技漲停創歷史新高，華盛昌出現 5 個交易日以來第 3 根漲停板，中際旭創再創新高；PCB 族群持續強勢表現，廣合科技漲停創歷史新高；液冷伺服器概念股持續活躍，聖陽股份連 7 日漲停，博傑股份、金富科技、康盛股份、海亮股份漲停，利通電子 4 個交易日內三度亮燈並續創新高；BC 電池類股持續活躍，帝爾雷射、明冠新材漲停；PET 銅箔、光刻機、培育鑽石、第三代半導體族群漲幅亦居前。

下跌方面，旅遊飯店概念股集體調整，桂林旅遊、西安旅遊、麗江旅遊紛紛下挫；創新藥類股回檔，諾思蘭德跌超 13%，藥明康德、瑞康醫藥、康恩貝跌超 5%；嘉磷塞概念、養殖族群、雲端辦公族群、白酒、化工族群亦走弱，貴州茅台跌超 3%，將 A 股股王寶座讓位給源杰科技。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2390 檔個股上漲，2982 檔下跌，平盤 124 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 109 檔股票漲幅在 9% 以上，6 檔股票跌幅在 9% 以上。

光大證券指出，近日光通訊族群表現相對亮眼。由於當前地緣風險擔憂尚未消退，同時隨著能源轉型和 AI 投資增加等趨勢依然延續，相關族群的敘事邏輯尚在。投資人短期可繼續關注漲價及清潔能源等主題的投資機會，中期則必須觀察原油是否長時間在高位逗留，因為可能引發市場對美國「類停滯性通膨」的擔憂，造成各大類資產波動率放大的可能。

財信證券認為，儘管美伊下一輪談判結果尚有不確定性，但中東局勢趨穩及市場對其敏感度下降，短期 A 股風險偏好回暖態勢仍在，大盤震蕩向上趨勢有望得以延續。另外，目前 A 股已進入今年首季及去年財報密集公布期，會持續有業績超預期的板塊和個股出現。中長期來看，在財政政策及貨幣政策「雙寬鬆」基調延續、居民儲蓄資產持續入市、「反內捲」改善上市公司業績、全球 AI 科技仍持續突破等共同驅動下，本輪 A 股行情基礎依舊牢固，後續隨著市場擾動逐步消退，對市場中長期向好的趨勢依然抱有信心。

華創證券首席策略分析師姚佩表示，本輪行情並非反彈而是反攻，核心在於生產者物價指數 (PPI) 轉正之下對於獲利修復的樂觀。基於對 PPI 的樂觀變化，上修 2026 年 A 股非金融凈利潤同比預期，從中性假設下 11% 至樂觀假設下 17%，背後核心在於，佔比近半的週期資源品與製造業對 PPI 的變化更為敏感，在 PPI 修復進程中預計會貢獻更大業績彈性。