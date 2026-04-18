鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 19:09

伊朗副外交部長哈提布札德 (Saeed Khatibzadeh) 週六 (18 日) 受訪時，直指美國總統川普「話太多」，並批評其對伊朗議題的發言前後矛盾，讓外界難以判斷真正立場。

川普週五警告，若美伊未能在期限內達成協議，不排除恢復軍事行動，甚至「再次展開轟炸」。對此，哈提布札德週六於土耳其安塔利亞外交論壇期間 (Antalya Diplomacy Forum) 回應：「他話太多。」

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哈提布扎德表示，「川普在同一段發言中說了相互矛盾的事情，我不確定他到底是什麼意思。」

哈提布扎德強調，「伊朗相信戰爭無法帶來任何正面結果，倘若遭到攻擊，伊朗已準備好持續自我防衛，我們會戰到最後一兵一卒。」

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 在短短不到一日內，就將荷姆茲海峽恢復到先前高度管制狀態，並直接對美國發出警告。

伊朗週五嚴詞抗議稱，這項封鎖違反了伊朗和美國上週達成的停火協議 (圖：shutterstock)

伊軍官方聲明指出，在美國持續對伊朗港口實施封鎖的情況下，該戰略水道已「回到先前狀態」，並由軍方進行嚴格管理。

革命衛隊強調，只要伊朗船隻航行安全持續受到威脅，海峽通行就不會全面恢復，因美國任何違反承諾的行為，都將獲得「適當回應」，顯示伊朗對當前局勢仍保持高度戒備。

美伊談判卡關點仍然很多

儘管川普對外釋出「協議接近完成」的樂觀訊號，但中東情勢仍充滿不確定性。

目前美伊談判卡關點仍然很多，伊朗尋求區域戰爭的全面結束、安全保障、解除制裁、解凍資產、區域關係改善，以及核問題與其高濃縮鈾庫存等議題。

澳洲智庫「Strategic Analysis Australia」主任 Michael Shoebridge 指出，荷姆茲海峽通行情況反覆變動，正對美伊潛在談判構成壓力。

Shoebridge 受訪時表示，先前首批油輪順利通過海峽，一度被市場視為局勢降溫的正面訊號，但隨著美國未解除對伊朗航運的封鎖，伊朗再度收緊海峽通行，情勢迅速轉變，對談判進程造成明顯衝擊。

他進一步指出，儘管川普對外強調協議已「非常接近」，但若連停火等基本條件都無法落實，相關說法恐難以取信市場與國際社會。