鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-17 16:17

AI 推論需求持續成長，機殼廠營邦 (3693-TW) 早已卡位相關商機，去年成為 AMD(AMD-US)MI450 系列 GPU 首家合作廠商後，相關產品預計本季開始出貨，預期將穩定貢獻業績，成長可期。

AMD 先前宣布，與 Meta(META-US) 簽署 5 年的 AI 晶片供應協議，總金額達 600 億美元。而 Meta 曾展示 AMD Helios 機架設計的 MI450 系列 GPU 產品，且為 Meta 所提出的全新開放機架寬版 (ORW) 標準，營邦身為 Helios 垂直最佳化機櫃的合作夥伴成為受惠業者，將於本季量產出貨。

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除身為 AMD MI450 系列 GPU 的供應商，營邦也獲輝達 (NVDA-US) 點名成為生態系夥伴，今年推出全新的 F2032-G6 2U JBOF 儲存系統，擴展其支援 NVIDIA BlueField 的 AI 儲存產品線，搶攻 AI 推論市場。

另外，營邦持續擴充產能，桃園楊梅新廠本月正式啟用，以因應 AI 及資料中心市場的強勁成長動能。營邦指出，楊梅新廠導入自動化製程與智慧化管理系統，有助提升生產效率及品質穩定度，並強化 AI 伺服器與高密度儲存系統的量產能力。

營邦表示，未來也將持續投入 AI 儲存與資料資處架構相關技術，協助客戶提升整體運算與資料處理效能。