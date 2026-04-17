台灣金聯平價宅「北熱南冷」！雙北銷售率衝8成 北市「婚育宅」完銷
鉅亨網記者陳于晴 台北
台灣金聯 2026 年平價住宅銷售活動為期 28 天，今 (17) 日完成公開抽籤，共計 573 人登記申購 61 戶平價住宅 (含婚育宅 10 戶)，占整體出售總戶數 100 戶的 61%。雙北地區整體銷售率為 80%，其中台北市高達 81%、新北市達 79%、桃園市達 59%，其餘地區約維持在 5 成左右，整體而言呈現「北熱南冷」。
台灣金聯董事長宮文萍指出，今年房市氣氛與往年截然不同，但在房市偏冷的情況下，61% 的銷售率顯示平價宅深受民眾信任，充分反映市場剛性需求依然穩健。
從本次活動數據來觀察，雙北地區整體銷售率達 80%，其中台北市銷售率達 81%，新北市為 79%。位於新北市三重區捷運菜寮站及先嗇宮站的 4 戶共構宅全數完銷，其中 1 戶更有高達 53 人登記競爭。桃園地區銷售率約 59%，其餘地區則維持在五成左右。
為配合政府政策，今年首度推出的「婚育宅」吸引不少小家庭目光，整體銷售率達 50% 。宮文萍受訪時表示，申購群體涵蓋新婚兩年內及育有 6 歲以下幼兒的家庭，其中台北市的 4 戶婚育宅更是全數售罄。針對未來規劃，公司將配合政府對婚育族的認定標準，並考慮調整物件區域分布，以改善目前南北銷售熱度的差異。
今年登記人數為 573 人，數據看似較往年下修，主因在於制度調整，首先是限制申購數量，今年嚴格規定每人限投標一個物件；其次，今年也取消參加獎項，減少了非剛性需求的投標者。台灣金聯強調，這讓申購數據更貼近真實的剛購市場，確保資源能協助民眾安心成家。
為減輕購屋者負擔，台灣金聯推出專案融資服務，擴大邀請土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會等 6 家金融機構提供服務。此外，購屋者可選擇將售價二成內的尾款，分 5 年 60 期無息延後繳付，大幅提升資金彈性。
台灣金聯表示，所有成交者、備取者及 3 名 20 萬元加碼獎幸運兒名單，將於 4 月 20 日公布於官網。未中籤者的 3 萬元保證金將在 30 日內無息退回；中籤成交人須於 5 月 4 日前完成契約簽約並繳交 10% 價金，以保障購屋權利。
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