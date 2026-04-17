鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 13:45

近期電子零組件漲價，延燒至砷化鎵相關產品，據業界人士指出，功率放大器 (PA) 漲幅價格超過 10%，帶動今 (17) 日穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 與全新 (2455-TW) 等 PA 三雄後市表現，穩懋今日開高後迅速攻上漲停，成交量也放大至 2.8 萬張，觸及 539 元新天價，帶領全新漲逾 7%、宏捷科一度亮燈漲停。

據業界指出，原物料漲勢已持續一段時間，近期也持續引發砷化鎵價格走高，先前就有業者預告，原物料回跌的機率極低，此次砷化鎵價格傳出即將調漲，已有部分 PA 磊晶台廠，已於今 (2026) 年第 2 季調漲砷化鎵產品價格。

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法人表示，包括 5G 手機、基地台、低軌衛星及 AI 伺服器光模組，對 PA 用量持續增加，漲價均有助於供應鏈的獲利提升。

穩懋在今年 3 月營收創 21 個月新高，月增 11.87%、年增 34.25%，受惠於 Wi-Fi 7 與智慧型手機需求回升，累計第 1 季營收達 45.9 億元，年增 28.36%，也寫史上最旺首季。