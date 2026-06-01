鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-01 17:35

COMPUTEX(台北國際電腦展)2026 首場科技 CEO 論壇今 (1) 日下午登場，明 (2) 日正式開展，貿協董事長黃志芳表示，這次 COMPUTEX 共有高通 (QCOM-US) 等 4 家晶片大廠的 CEO 的公司講者到場，目前統計今年展會預先登錄買主已突破 3 萬人，其中近半數來自海外，且許多 AI 大廠間的合作與訂單效應，已在展前 1 周先提前發酵，預期開展期間有望更進一步擴大商機。

今年於 COMPUTEX 於 6 月 2 日至 5 日登場，今年以「AI Together」為主題，共吸引來自 33 個國家與地區、超過 1,500 家廠商參展，使用約 6,000 個攤位，展區橫跨南港展覽館 1 館、2 館、世貿 1 館及台北國際會議中心。

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黃志芳今日在全球記者會前接受媒體聯訪。黃志芳表示，此次除了展覽規模最大外，演講主題幾乎涵蓋 AI 各個題材，另還有 26 為重磅講者，來自全球最頂尖的科技公司副總級以上層級進行論壇分享，包括輝達、Google 等科技界領袖，最上游晶片設計到下游智慧應用都涵蓋。

黃志芳強調，今年論壇演講，對於產業間合作的機會將持續湧現，包括明天上 Marvell(MRVL-US) 執行長 Matt Murphy 的演講中，黃仁勳也將共同參與登台，有望體現 AI 產業鏈上下游密切合作。

黃志芳表示，包括科技巨頭相關廠商，能夠匯聚一堂，全球應極少有這樣活動把這些科技巨頭囊括一起，外界可以想像到這樣合作，在此次展區中皆可見到，未來在展覽現場有望產生更多商機。