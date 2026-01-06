鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-06 19:04

輝達 (NVDA-US) 今 (6) 日發表最新一代推論平台 NVIDIA BlueField-4 資料處理器，營邦 (3693-TW) 獲輝達點名成為合作夥伴。董事長梁順營指出，將以輝達生態系夥伴之姿，全力投入 NVIDIA BlueField-4 平台作為儲存控制核心的系統研發，以卡位 AI 推論市場。

營邦躋身輝達合作夥伴 推全新AI儲存系統卡位AI推論市場。(鉅亨網資料照)

營邦推出全新 F2032-G6 2U JBOF 儲存系統，擴展其支援 NVIDIA BlueField 的 AI 儲存產品線。梁順營表示：「隨著資料需求以前所未有的速度成長，F2032-G6 提供具備高韌性、高效能且可擴展的全快閃儲存架構，賦予關鍵工作無與倫比的速度、可靠性與效率。

營邦指出，F2032-G6 專為 AI 推論 (Inference) 應用中的 KV cache context 儲存所優化，協助資料中心在高併發 (High-concurrency)、低延遲的環境下，提升推論效能與整體系統效率。

營邦進一步說明，F2032-G6 採用高可用性、雙主動 (Dual-active) 節點架構，可在不中斷服務的情況下持續運作，為 AI 儲存提供完整的系統韌性，並為全快閃儲存部署帶來新世代的效能、容量與可用性。

營邦提到，F2032-G6 JBOF 系統整合二組或四組 NVIDIA BlueField-4 DPU，每組吞吐量高達 800Gb/s，並可支援 NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC。透過支援 NVIDIA DOCA 微服務，為 NVIDIA Inference Context Memory Storage 平台提供突破性的加速能力。

此外，雙連接埠設計提供完整的連結備援機制，確保在可擴展及分散式環境中，仍能持續穩定運行。