中經院估今年台灣GDP 7.22% 成長模式「外熱內溫」
鉅亨網記者王莞甯 台北
中華經濟研究今 (17) 日發布 2026 年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 7.22%，較去年的 8.68% 下降 1.46 個百分點，仍呈現「前高後穩」走勢─上半年強勁成長，GDP 將衝上 10.69%，而下半年溫和走穩為 4.10%，成長模式為「外熱內溫」。
中經院估計，今年我國各季 GDP 為 13.19%、8.30%、6.05%、2.30%，全年 GDP 7.22%；其中，內需貢獻約 2.72 個百分點、國外淨需求貢獻 4.50 個百分點。
中經院說明，儘管全球經濟面臨一連串地緣政治干擾，多數國家下修今年 GDP 預測，但台灣受惠於 AI 科技蓬勃發展與需求，相關商品出口與投資穩健成長，成為其中少數的例外。
至於各界關注的通膨走勢，中經院考量政府採行油價補貼、電費凍漲等措施，估全年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.98%，年增 0.32 個百分點，仍略低於通膨警戒線 2.0%。
中經院進一步分析 GDP 變化，內需方面，民間消費因實質薪資成長、失業率下降，以及股市大漲的財富效果挹注，年增率約 2.16%，對成長貢獻 1.07 百分點。
不過，因基期和全球地緣政治不安因素干擾，今年國內固定資本形成年增率預估為 4.09%，年減 6.44 個百分點。其中，民間投資全年成長率約 4.37%。
外需方面，隨著 AI 產業發展蓬勃，中經院預期國內資通、電子與半導體相關產品的進出口仍將穩健擴張，預估全年海關出口、進口年增率分別為 25.85%、23.03%。進、出口相抵後，出超規模約 2105 億美元，年增率達 34.56%。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 內外皆溫！中經院連賢明：2026年經濟成長估4.14%且可能上修 新台幣均價看升30.33
- 12月我製造業PMI創1年半新高 中經院：台灣AI供應鏈進入雙引擎時代
- 【台股操盤人筆記】 AI主軸下的多元布局思維
- 美刪減對中晶片設備法案條款 仍限制ASML關鍵技術出口
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇