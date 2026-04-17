中經院估今年台灣GDP 7.22% 成長模式「外熱內溫」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-17 14:54

中華經濟研究今 (17) 日發布 2026 年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 7.22%，較去年的 8.68% 下降 1.46 個百分點，仍呈現「前高後穩」走勢─上半年強勁成長，GDP 將衝上 10.69%，而下半年溫和走穩為 4.10%，成長模式為「外熱內溫」。

中經院估今年我國GDP最新預測值為7.22%。(圖：中經院提供)

中經院估計，今年我國各季 GDP 為 13.19%、8.30%、6.05%、2.30%，全年 GDP 7.22%；其中，內需貢獻約 2.72 個百分點、國外淨需求貢獻 4.50 個百分點。

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中經院說明，儘管全球經濟面臨一連串地緣政治干擾，多數國家下修今年 GDP 預測，但台灣受惠於 AI 科技蓬勃發展與需求，相關商品出口與投資穩健成長，成為其中少數的例外。

至於各界關注的通膨走勢，中經院考量政府採行油價補貼、電費凍漲等措施，估全年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.98%，年增 0.32 個百分點，仍略低於通膨警戒線 2.0%。

中經院進一步分析 GDP 變化，內需方面，民間消費因實質薪資成長、失業率下降，以及股市大漲的財富效果挹注，年增率約 2.16%，對成長貢獻 1.07 百分點。

不過，因基期和全球地緣政治不安因素干擾，今年國內固定資本形成年增率預估為 4.09%，年減 6.44 個百分點。其中，民間投資全年成長率約 4.37%。