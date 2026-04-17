鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-17 16:59

中嘉寬頻今 (17) 日舉辦挖趣 TV 懷舊戲劇發表會，宣布進軍完全免費且由廣告支撐的 FAST 電視市場，全球數位媒體總經理謝銘智接受採訪表示，頻道主打經典不退流行，透過懷舊 IP 數位化轉型，目標在 1.5 年至 2 年內聯結全台系統業者，達成 100 萬收視用戶規模。

中嘉寬頻挖趣TV搶進FAST商機 目標2年內串聯百萬收視用戶。(鉅亨網記者吳承諦攝)

謝銘智指出，目前台灣 FAST 市場滲透率低於 10％，相較日韓 20％水平具備高度立基點，預期將取得免費電視市場 20％以上市佔。中嘉旗下數位機上盒用戶已達 40 萬，搭配 App 下載量同樣突破 40 萬次，整體觀看流量每月維持 80％的增長動能。

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頻道收視結構以 45 歲以上族群為主，佔比高達 85％，其中男性比例過半並偏好歷史劇與經典卡通。目前用戶平均每日觀看時間達 60 分鐘，官方社群瀏覽量在 2 個月內突破 1000 萬次，顯示熟齡族群對懷舊內容具備強烈需求。

挖趣 TV 目前提供超過 100 個頻道，包含瓊瑤戲劇、包青天及步步驚心等跨時代 IP，並收錄科學小飛俠與蠟筆小新等全台經典卡通。為滿足家庭共賞需求，節目堅持採用 4 比 3 的傳統螢幕比例，並全面支援機上盒、手機與平板等載體播放。

關於商業模式與未來規劃，中嘉採取利潤分享及內容購買等多重方式與頻道商合作，目前正積極與國內三大系統業者接洽跨平台布局。針對外界關注的公開發行計畫，謝銘智強調公司仍處於計畫與準備階段，將密切觀察寬頻業務評價與法規環境變化。