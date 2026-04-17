〈焦點股〉錼創強攻光通訊轉型股價漲逾8% 高毛利開發服務助攻今年轉盈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-17 12:46

Micro LED 廠錼創 (6854-TW) 近期積極轉向高毛利的委託開發設計服務，轉型成效已逐步顯現，受惠於 Micro LED 族群獲資金青睞，今 (17) 日盤中攻上 166.5 元，漲逾 8%，成交量較前一日放大逾兩倍。

〈焦點股〉錼創強攻光通訊轉型股價漲逾8% 高毛利開發服務助攻今年挑戰轉盈。(圖：shutterstock)

董事長李允立指出，Micro LED 應用於網通產業的光互連技術，預估最快在 2 年至 3 年內就能實現。由於銅線傳輸能耗過大，光進銅退的趨勢將因 AI 需求而縮短開發時程，成為未來幾年的必然趨勢。

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錼創目前已與世芯集團旗下光循科技展開策略合作，將技術延伸至短距離光通訊傳輸領域。相較於傳統方案，Micro LED 具備耐高溫及超低功耗與高頻寬密度優勢，可大幅緩解 AI 伺服器的散熱與能效瓶頸。