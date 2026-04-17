鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-17 15:10

中國記憶體晶片產業正以驚人速度改寫全球版圖，以龍頭企業長江存儲為首的國產陣營，已徹底擺脫過去「低價競爭」的刻板印象，展開一場產能與技術的雙重躍升。

「低價搶市」掰了！中國記憶體晶片產業正掀起「史詩級」擴產狂潮(圖:shutterstock)

最新財報顯示，長江存儲今年首季營收突破人民幣 200 億元，較去年同期翻倍暴增，其 NAND 全球市占率正式跨越 10% 門檻，直逼全球前三大廠商之列。

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支撐這波攻勢的是堪稱「基建狂魔」的擴產速度。根據供應鏈透露，長江存儲在完成一座新廠建設後，已火速啟動兩座新廠計劃。待新產線全面達產，總產能將實現翻倍以上增長，單廠月產能上看 10 萬片晶圓。目前，長江存儲部分新廠主體建築已封頂，這種重資產領域的「中國速度」令業界側目。

值得關注的是，這不僅是規模擴張，更是供應鏈的「脫胎換骨」。長江存儲的新產線規劃明確導入多元化設備與材料，核心戰略在於大幅提升國產半導體設備的採用比例，從底層邏輯切斷對單一海外供應體系的依賴，築牢供應鏈安全護城河。

這種「頭部帶動全鏈」的模式，為中國本土設備與材料商撕開巨大市場缺口。一旦國產化產線實現規模化量產與高良率，整條本土供應鏈將迎來爆發式成長。

時機也站在國產陣營這邊。當前海外記憶體大廠對擴產態度保守，導致部分品項供應趨緊。