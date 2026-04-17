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川普再出手！美啟動「經濟狂怒」行動欲逼垮伊朗財政 荷姆茲海峽恐被迫重開？

鉅亨網編譯陳韋廷

美國國防部長赫格塞斯周四 (16 日) 表示，美國財政部正啟動一項稱為「經濟狂怒」的行動，標誌著美伊博弈從軍事對抗轉向一場殘酷的經濟消耗戰。

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川普再出手！美啟動「經濟狂怒」行動欲逼垮伊朗財政 荷姆茲海峽恐被迫重開？(圖:shutterstock)

這場經濟圍剿的核心打擊目標是伊朗的石油工業。作為伊朗財政收入的支柱，石油出口一旦中斷，將迅速引發連鎖反應。


產業追蹤機構數據顯示，伊朗陸上儲油設施總容量約為 1.2 億桶，目前的填充率已超過半數。按當前每日約 180 萬桶的出口受阻速度計算，伊朗最快將在兩到三周內迎來「儲罐見頂」的致命時刻。一旦儲存空間耗盡，伊朗將被迫關閉部分油井。這不僅意味著即時的經濟損失，更可能對成熟油田造成不可逆的破壞，因停止加壓開採會導致地下水湧入井筒，重質沈積物堵塞岩石孔隙，最終致使油井產量永久性下降。

美國財政部已決定不再延長對伊朗石油銷售的短期豁免，並對其非法走私網絡實施新一輪制裁，試圖從金融和物流雙重維度窒息伊朗經濟。

然而，伊朗並未坐以待斃，而是展現出驚人的韌性與反制能力。

儘管面臨嚴密封鎖，伊朗憑藉長期制裁下練就的「影子船隊」與地下貿易網絡，仍在頑強維持運轉。

根據海事分析機構數據，目前仍有約 1.6 億桶伊朗原油儲存在海上浮式設施中，部分油輪正嘗試在馬來西亞近海等轉運樞紐進行離岸轉運，以繞過美軍的直接攔截。

此外，伊朗手中還握有強力的不對稱反擊選項。德黑蘭已多次暗示若自身核心利益受損，將動用其在葉門的代理人胡塞武裝封鎖紅海的曼德海峽，當地是沙烏地阿拉伯等國石油出口的命脈。

這種「危機的關鍵不對稱性」在於，荷姆茲海峽的關閉對依賴公開航運的鄰國是毀滅性的，而對早已適應「黑暗船隊」的伊朗而言，破壞力相對有限。

隨著封鎖持續，美伊雙方都面臨著巨大的時間壓力與風險。對美國而言，封鎖行動猶如一場昂貴的豪賭。若無法在短期內壓垮伊朗經濟，不僅會面臨國際油價飆升帶來的通膨反噬，還可能因伊朗報復導致中東局勢全面失控。

赫格塞斯雖威脅伊朗若拒絕協議將隨時重啟作戰，但軍事專家普遍認為，這種「中間道路」策略極難拿捏分寸。伊朗武裝部隊發言人已明確表示，若遭遇地面入侵將予以堅決反擊。

目前，美軍已集結逾萬名海軍士兵、陸戰隊及十幾艘軍艦執行任務，雙方在荷姆茲海峽的對峙已進入極其危險的倒計時階段。這場圍繞石油與意志的較量，正將全球能源安全推向未知的邊緣。


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