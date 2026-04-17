search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉聯亞擁三大成長動能獲外資按讚 6檔光通訊股同飆漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

隨著 AI 算力強勁、低軌衛星發展，光通訊產業開啟算力新時代，在資料中心對高速光通訊需求快速增加下，昨 (16) 日美光通訊股 AAOI( AAOI-US)、Lumentum(LITE-US) 皆大漲，台廠光通訊股聯亞 (3081-TW) 在外資調高目標價至 3,165 元激勵下，今 (17) 日開高後迅速亮燈漲停，股價觸及 2,600 元新天價，也領前鼎 (4908-TW) 等 4 檔光通訊股攻上漲停板。

cover image of news article
聯亞擁三大成長動能獲外資按讚，6檔光通訊股同飆漲停。 (圖：shutterstock)

據美系外資指出，聯亞成長動能主要來自 3 大趨勢，除了 AI 伺服器需求持續上修，也預估明 (2027) 年 AI 伺服器機櫃數量將達 7.7 萬台，帶動整體光通訊需求快速擴張；其次 AI 伺服器朝高階化發展，800G 以上高速光模組出貨量，有利於磷化銦 (InP) 磊晶片與 CW 雷射需求同步成長。


第三則是光通訊架構，帶動產品單價與價值提升。據聯亞公告 3 月獲利為 1.26 億元、年增 350%，EPS 為 1.36 元，單月獲利已超越去 (2025) 年首季獲利。

今日盤面上光通訊股除了聯亞，包括前鼎、統新 (6426-TW)、華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 開盤後也早早亮燈攻漲停，其他如上銓 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)、光環 (3234-TW)、光聖 (6442-TW) 也一度漲逾半根停板。

分析師表示，矽光子 (CPO) 光通訊產葉整體成長趨勢是持續往前，光通訊股有望延續結構性漲勢，但需留意高估值與短線漲多獲利賣壓的震盪風險。


文章標籤

光通訊矽光子聯鈞聯亞前鼎波若威光聖

相關行情

台股首頁我要存股
聯亞2600+9.94%
波若威1225+7.93%
聯鈞364+6.74%
上詮890+7.23%
眾達-KY235.5+9.79%
華星光644+9.90%
統新227+9.93%
前鼎170.5+10.0%
光聖2170+4.58%
光環116+3.11%
魯門特姆控股891.22+8.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
聯亞

81.48%

勝率
中強短弱
波若威

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
聯亞

81.48%

勝率

#上升三紅K

偏強
聯亞

81.48%

勝率

#營收獲利增加

偏強
聯亞

81.48%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
聯亞

81.48%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty