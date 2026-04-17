〈焦點股〉聯亞擁三大成長動能獲外資按讚 6檔光通訊股同飆漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 12:37

隨著 AI 算力強勁、低軌衛星發展，光通訊產業開啟算力新時代，在資料中心對高速光通訊需求快速增加下，昨 (16) 日美光通訊股 AAOI( AAOI-US)、Lumentum(LITE-US) 皆大漲，台廠光通訊股聯亞 (3081-TW) 在外資調高目標價至 3,165 元激勵下，今 (17) 日開高後迅速亮燈漲停，股價觸及 2,600 元新天價，也領前鼎 (4908-TW) 等 4 檔光通訊股攻上漲停板。

聯亞擁三大成長動能獲外資按讚，6檔光通訊股同飆漲停。 (圖：shutterstock)

據美系外資指出，聯亞成長動能主要來自 3 大趨勢，除了 AI 伺服器需求持續上修，也預估明 (2027) 年 AI 伺服器機櫃數量將達 7.7 萬台，帶動整體光通訊需求快速擴張；其次 AI 伺服器朝高階化發展，800G 以上高速光模組出貨量，有利於磷化銦 (InP) 磊晶片與 CW 雷射需求同步成長。

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第三則是光通訊架構，帶動產品單價與價值提升。據聯亞公告 3 月獲利為 1.26 億元、年增 350%，EPS 為 1.36 元，單月獲利已超越去 (2025) 年首季獲利。