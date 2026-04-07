鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-07 13:35

台股今 (7) 日在電子股帶動下，開盤後一度大漲近 700 點，矽光子 (CPO) 光通訊族群表現更加亮眼，受惠於輝達 (NVDA-US) 看準矽光優勢，持續投資光通訊廠，加上明 (8) 日 Touch Taiwan 即將開展，有望釋出更多產業訊息，包括波若威 (3163-TW) 盤中一度亮燈漲停，股價攻上 1,045 元，晉身台股千金股行列，繼聯亞、光聖後，成為光通訊第 3 檔千金股。

〈焦點股〉矽光子三千金聚首 波若威晉身新科千金股 與聯亞同登漲停。 (圖：shutterstock)

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今年 Touch Taiwan 展將從明日至 4 月 10 日登場，今年有來自 12 國、超過 300 家指標廠商參與，為因應 AI 與高速運算的發展趨勢，也新增「矽光子」主題，並舉辦矽光子國際論壇。