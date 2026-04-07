〈焦點股〉矽光子三千金聚首 波若威晉身新科千金股 與聯亞同登漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (7) 日在電子股帶動下，開盤後一度大漲近 700 點，矽光子 (CPO) 光通訊族群表現更加亮眼，受惠於輝達 (NVDA-US) 看準矽光優勢，持續投資光通訊廠，加上明 (8) 日 Touch Taiwan 即將開展，有望釋出更多產業訊息，包括波若威 (3163-TW) 盤中一度亮燈漲停，股價攻上 1,045 元，晉身台股千金股行列，繼聯亞、光聖後，成為光通訊第 3 檔千金股。
台股今日迎接連假後首交易日，開盤後隨即收復 3 萬 3 千點關卡，盤面上光通訊族群氣勢如虹，包括上詮 (6426-TW)、波若威、聯亞 (3081-TW)、統新 (3363-TW) 盤中在大單敲進下，紛紛亮燈漲停，除了波若威晉身千金股，光通訊股後聯亞也漲停攻上 2,000 元大關。
其他光通訊股部分，包括光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 一度飆漲半根停板，眾達 - KY(4977-TW、光環 (3234-TW)、前鼎 (4908-TW) 盤中漲幅也逾 4%。
今年 Touch Taiwan 展將從明日至 4 月 10 日登場，今年有來自 12 國、超過 300 家指標廠商參與，為因應 AI 與高速運算的發展趨勢，也新增「矽光子」主題，並舉辦矽光子國際論壇。
法人表示，隨著 AI 應用持續擴大，全球數據流量及算力爆增，資料中心骨幹網路升級壓力倍增，高速光通訊模組的需求隨之水漲船高，台廠在光通訊關鍵零組件與模組領域具備一定的實力，相關廠商可望直接受惠，預期如 800G、1.6T 光收發模組的技術更迭，將為這些公司帶來新訂單契機，有望推升業績成長動能。
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