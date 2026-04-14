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聯亞3月獲利年增達350% 受惠光通訊、矽光產品出貨加溫

鉅亨網記者黃皓宸 台北

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 近日因股價漲幅劇烈，遭主管機關列入注意股，聯亞也公告財務資訊，自結今 (2026) 年 3 月份獲利為 1.26 億元、年增 350%，每股稅後純益為 1.36 元，單月獲利已超越去 (2025) 年首季的 0.46 元，也逼近去 (2025) 年上半年的 1.51 元。

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聯亞3月獲利年增達350%，受惠光通訊、矽光產品出貨加溫。 (圖：shutterstock)

聯亞 3 月營收為 3.43 億元、年增 90%，累計今年首季合計營收為 9.04 億元，年增 98.98%，已連續 3 個月改寫單月營收新高。


聯亞表示，3 月及第 1 季營收增長，主因為資料中心產品出貨放量，加上光通訊與矽光 (CPO) 需求持續加溫，挹注公司營運動能持續增強。

聯亞受惠於近年光電產業迅速發展，給予旗下 CW laser 切入矽光模組市場契機，加上五項新規格矽光產品陸續量產，也持續開發下一代光電接收器 (PD) 與 LiDAR 相關新品，目前 DataCom 產品在營收結構中占比約 75% 至 80%，Telecom 則占 10% 至 15%。

展望今年度業績，法人預期，聯亞受惠 AI 需求帶動 CW Laser 需求持續增加，加上新增客戶以及 CW、LD 合作夥伴復工，矽光營收有望較去 (2025) 年度成長近 3 倍，隨著公司持續擴產，在 AI 基礎建設持續加溫的趨勢下，今、明 (2027)2 年有望維持公司成長動能。

 


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