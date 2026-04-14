聯亞3月獲利年增達350% 受惠光通訊、矽光產品出貨加溫

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 近日因股價漲幅劇烈，遭主管機關列入注意股，聯亞也公告財務資訊，自結今 (2026) 年 3 月份獲利為 1.26 億元、年增 350%，每股稅後純益為 1.36 元，單月獲利已超越去 (2025) 年首季的 0.46 元，也逼近去 (2025) 年上半年的 1.51 元。