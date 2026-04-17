鉅亨網記者魏志豪 台北
美股四大指數周四全面收漲，台股開盤也小漲 13 點，達 37,145 點、創歷史新高，但隨後迅速回檔，下挫逾 270 點，跌破 3 萬 7 千點大關，千金股再度成為多頭焦點，穎崴股價衝破萬元，成為台股第二檔萬金股，預計台股今日成交量將接近 1 兆元，較昨日明顯放大。
權值股方面，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會叫好不叫座，下挫近 2%，跌破 5 日線，台達電 (2308-TW)、台光電 (2383-TW) 也雙雙走跌近 1%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 與廣達 (2382-TW) 都有 3% 內的漲幅，扮演撐盤要角。
台股高價股近期持續衝高，44 檔千金股中，穎崴 (6515-TW) 首度破萬元，大漲超過半根，達 10,350 元，成台股第二檔萬金股，旺矽 (6223-TW)、健策 (3653-TW)、鴻勁 (7769-TW)、力旺 (3529-TW)、緯穎 (6669-TW)、精測 (6510-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 都有 3% 以上的漲幅，漲勢相當凌厲。
矽光概念股今日再度躍居盤面，包括前鼎 (4908-TW)、弘凱 (5244-TW)、聯亞 (3081-TW)、統新 (6426-TW)、華星光 (4979-TW)、穩懋 (3105-TW) 全面亮燈漲停，成為強勢族群。