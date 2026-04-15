外資加碼557億元助攻3萬7 左手買面板、右手賣記憶體股

台股今 (15) 日在台積電衝上 2100 元創高下，盤中一度漲至 37064.16 點，雖然漲幅收斂，但終場仍大漲 426.02 點，收 36722.14 點，續創收盤新高，成交量 9260 億元。外資今天加碼 557.1 億元，並大舉敲進群創近 10 萬張，及多檔 ETF；賣超標的則以記憶體股為主。