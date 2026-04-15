外資加碼557億元助攻3萬7 左手買面板、右手賣記憶體股
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (15) 日在台積電衝上 2100 元創高下，盤中一度漲至 37064.16 點，雖然漲幅收斂，但終場仍大漲 426.02 點，收 36722.14 點，續創收盤新高，成交量 9260 億元。外資今天加碼 557.1 億元，並大舉敲進群創近 10 萬張，及多檔 ETF；賣超標的則以記憶體股為主。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資獨站買方，買超 557.1 億元，投信與自營商則雙雙賣超，投信賣超 91.26 億元，自營商賣超 53.91 億元，三大法人合計買超 411.93 億元。
外資今天持續加碼群創，大舉敲進群創 9.6 萬張，並同步買超聯電 4.5 萬張，南亞 3.7 萬張，台玻 2.7 萬張，友達 2.1 萬張，元大金 1.3 萬張，啟碁 1.2 萬張，光寶科 1.2 萬張，恩德 1.1 萬張，技嘉 1 萬張。
此外，台積電今天再度創高，外資同步加碼台積電，今天買超 4826 張，連續 2 個交易日買超。
外資今天也大買 ETF，買超 00940 元大台灣價值高息 4.5 萬張，00878 國泰永續高股息 3.7 萬張，0050 元大台灣 50 2.5 萬張，00929 復華台灣科技優息 2.4 萬張，00919 群益台灣精選高息 2.4 萬張，00922 國泰台灣領袖 50 2.1 萬張。
外資今天瞄準多檔記憶體減碼，賣超旺宏 4.2 萬張，華邦電 2.5 萬張，力積電 1.5 萬張。另外，也減碼台化 1.8 萬張，大成鋼 1.4 萬張，中信金 1.3 萬張，台泥 1.2 萬張，康舒 1 萬張，中石化 9556 張，廣達 8943 張。
投信今天買超同欣電最多，加碼 2878 張，同時，也買超國巨 *、台塑、啟碁、台勝科、旺宏、至上、智邦、金像電以及日月光。
投信賣超方面，今天大舉砍出聯電 1.9 萬張，與外資對作，並減碼台化 9206 張，元大金 7749 張，中信金 7126 張，長榮航 7036 張，仁寶 6509 張，南亞 5550 張，台新新光金 5443 張，大聯大 5311 張，台表科 3903 張。
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