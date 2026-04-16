鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 19:59

台股今 (16) 日出現震盪收紅格局，盤中一路震盪走高，終場台股再創收盤新高，指數收 37,132.08 點，創歷史收盤新高，成交量縮減至 8,867 億元，三大法人今日合計買超 515.22 億元。其中外資買超金額 440 億元，為今 (2026) 年以來第七大買超，買超聯電 3.37 萬張，賣超今日召開法說會的台積電 2389 張。

外資今日買超 440.08 億元，累計台股 8 個交易日上漲 4,559.59 點，期間外資買超達 3405 億元。投信今日賣超 43.3 億元，自營商買超 118.45 億元，三大法人合計買超 515.22 億元。外資期貨空單部位，增加近 2,000 口，累計外資期貨空單為 3.96 萬口。

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統計外資買超前 10 名個股部分，外資看好聯電打進矽光子 (CPO) 市場，買超 3.38 萬張最多，也推升聯電股價收漲停；買超第 2 位則是台新新光金 2.22 萬張，第 3 位為南亞 2.02 萬張，其後依序為台塑 1.99 萬張、彩晶 1.67 萬張、臺汽銀 1.56 萬張、凱基金 1.51 萬張、宏碁 1.45 萬張、力積電 1.39 萬張、華邦電 1.33 萬張萬張。

外資賣超前 10 名部分，前 2 名皆為面板股，包括群創 4.88 萬張最高、其次為由友達 1.56 萬張、毅嘉 1.35 萬張、恩德 8,600 張、群益證 7,077 張、仁寶 6,926 張、鴻海 6,899 張、永光 6,421 張、長興 6,101 張。

投信買超前 10 名部分，強茂 3,737 張最多，啟碁 2,271 張次高，第 3 為聯發科 1,383 張、國巨 * 1,218 張、致茂 607 張、台積電買 312 張、買超南電、健策、技嘉、金像電。

投信賣超前 10 名部分，有 3 檔為金融股，華邦電賣 1.56 萬張最多，其次為仁寶 1. 14 萬張、南亞 8,725 張、元大金 8,253 張、中信金 6,348 張、聯電 5,912 張、英業達 5,102 張、大聯大 4,586 張、永豐金 4,237 張、南亞科 3,800 張。

法人表示，指數延續高過高、低不破低的多方架構，連續第 8 個交易日收漲，也是第一次收盤站穩 3 萬 7 千點整數大關，預期戰爭對金融市場影響程度可望逐漸和緩降低影響。