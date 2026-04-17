玉山金、三商壽工會簽署安置計畫 全員留用+優渥留任獎勵

三商美邦人壽企業工會理事長曾俊能表示，在勞動部與全國金融業工會聯合總會協助下，工會與玉山金、三商壽三方代表進行三個月的密集協商，工會以「全員留用、保障員工權益兼顧內外勤」為目標，積極爭取到很不錯的留任獎勵，內勤二年共 4 個月，外勤二年最高 16 萬。