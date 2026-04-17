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玉山金、三商壽工會簽署安置計畫 全員留用+優渥留任獎勵

鉅亨網記者陳于晴 台北

玉山金控 (2884-TW) 併購三商美邦人壽邁進一大步！玉山金總經理陳茂欽與三商美邦人壽副董許瀞心、企業工會曾俊能理事長三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將可遞件金管會申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業。

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左起為三商美邦人壽副董許瀞心、玉山金總經理陳茂欽、三商美邦人壽企業工會理事長曾俊能。(圖：三商美邦人壽企業工會)

三商美邦人壽企業工會理事長曾俊能表示，在勞動部與全國金融業工會聯合總會協助下，工會與玉山金、三商壽三方代表進行三個月的密集協商，工會以「全員留用、保障員工權益兼顧內外勤」為目標，積極爭取到很不錯的留任獎勵，內勤二年共 4 個月，外勤二年最高 16 萬。


玉山金也表現十足善意與誠意，把員工視為重要資產，照顧員工為前提，透過理性務實的討論，建立勞資良好且暢通的溝通互動模式達成共識，值得為業界典範。

工會並於 4 月 14 日臨時會員代表大會獲得出席會員代表三十二席表決全數同意通過，三商壽董事會也通過安置計畫，三商美邦人壽即將成為玉山人壽，合併後玉山金控將成為第五大金控。

 


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玉山金控三商美邦人壽合併員工安置計畫

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