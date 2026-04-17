鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-17 09:15

李浩（化名）是總部位於廣東的一家國際貨運代理有限公司銷售負責人，他說受荷姆茲海峽關閉影響，目前公司的中東代理業務量至少砍了一半，這是過去十年來從未遇到過的事。

據《第一財經》周四（16 日）報導，李浩所在公司對接的航運公司來自世界各地，但這些航運公司目前有一個共同調整──將中國出口至中東的貨物，航線調整至阿聯豪爾費坎、富查伊拉等港口，以避開衝突區域，確保貨物順利運輸。

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地中海航運、馬士基、達飛等船運公司暫停或調整中東航線，運費和保險費隨之飆漲，大量船舶被迫滯留在波斯灣。

多位受訪中國貨運代理從業者說，繞行阿聯的海陸聯運，已成為中國貨物進入中東的替代通道之一，但這條應急路線成本高、時效弱，還長期面臨港口擁堵等多重考驗。

中國一家大型國際貨運代理公司航線經理陳先生提到，正常時期上海發往中東的單個標準貨櫃運費僅需三、四千美元。受地緣衝突影響，如今基礎海運費用已上漲至五、六千美元，加上船運公司收的戰爭風險附加費等額外費用，單櫃額外成本還要增加三千至五千美元。

也就是說，綜合計算後，從上海到中東單櫃全程運輸成本最高已飆漲至 11,000 美元，相當於人民幣 75,000 元，較正常時期最高運費大漲近 3 倍。

陳先生說，海運費上漲的核心原因主要有兩點：

一是國際油價上漲，直接推高了航運成本；

二是戰亂帶來的不確定性，催生了各類額外費用。

他舉例，2 月發出的部分貨物，因戰亂導致物流無法正常進入中東，船東只能選擇就近卸貨，甚至將貨物原路運回，進一步增加了運輸成本和損耗。

與此同時，運輸時效也大幅延長。受航線繞行、港口擁堵、陸運中轉等多重因素影響，貨物交貨周期較以往延長一周以上，進一步增加了企業的營運風險。