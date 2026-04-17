鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-17 17:10

越共中央總書記、國家主席蘇林在 14-17 日對中國進行國是訪問，蘇林此訪正值中越兩國發展戰略交匯的關鍵時刻，雙方高層互動頻繁，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧也分別會見了蘇林。這也是蘇林 4 月 7 日當選越南國家主席後首次出訪

綜合《央視財經》、《新華社》與《每日經濟新聞》等陸媒報導，在蘇林為期 4 天的國是訪問中，中越雙方圍繞「同志加兄弟」的傳統友誼，就新時期深化全面戰略合作夥伴關係、推動構建具有戰略意義的中越命運共同體達成了廣泛共識，並簽署一系列涵蓋黨際交流、基礎設施、經貿產供鏈及人文合作的重量級文件。

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雙方在聯合聲明中重申，中越兩黨肩負著為人民謀幸福、為國家謀發展的歷史使命，堅持共產黨的領導是確保兩國關係長期健康穩定的根本保障。面對當前複雜多變的國際局勢，兩國一致認為應堅定不移地走符合本國國情的社會主義道路，加強戰略溝通與互信，共同維護社會主義事業的發展壯大。

訪問期間，雙方最引人矚目的成果莫過於將鐵路合作確立為兩國戰略合作的新亮點。雙方同意加快發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃。

中國高度評價援越南老街至河內至海防標準軌鐵路可行性研究項目的提前完成，並歡迎雙方簽署同登至河內、芒街至下龍灣至海防標準軌鐵路線路規劃項目實施協議。

為確保這些宏大計畫的順利推進，中越有關部門簽署了關於援越南老街至河內至海防鐵路可行性研究項目的交接證書，以及中國國家發改委與越南建設部關於開展鐵路培訓合作來提升越南鐵路領域人才能力的諒解備忘錄 (MOU)。中國明確表示願意與越南在鐵路領域開展貸款、技術、培訓及工業能力等方面的全方位合作，指導中國優質企業參與鐵路建設，致力於推動兩國鐵路對接並連接至中亞和歐洲，大幅提升該鐵路的貨運量。

此外，雙方還積極探討加強核安全領域的交流，共同提高民用核設施的安全水平，並支持越南航空公司引進和營運中國商用飛機，進一步豐富兩國互聯互通的交通選擇。

除硬體基礎設施的互聯互通外，在軟體機制與產業鏈供應鏈的深度融合上也邁出了堅實的一步，中越雙方同意維護自由開放的貿易投資環境，共同打造安全穩定的產業鏈供應鏈。

為此，中越兩國商務部簽署關於成立中國至越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作，以及關於建立產供鏈合作工作小組的 MOU，代表著雙方將在關鍵礦產、清潔能源、數位技術等新興領域加強政策對接，探索建立開源合作機制，推動 AI、量子技術、半導體等高新技術產業的合作。

為保障貿易暢通，雙方海關部門簽署了關於海關合作與行政互助的協定，並針對越南鮮食柚子和萊檬輸華的植物檢疫要求達成了議定書，這不僅簡化了通關流程，也為兩國農產品的雙向流通打開了新的大門。

在金融領域，雙方將藉由金融與貨幣合作工作小組，探討擴大本幣結算範圍，提升抵禦金融風險的能力，為雙邊經貿合作提供堅實的金融支撐。

在人文交流與社會治理方面，中越兩國同樣展現高度的合作意願。雙方宣布啟動 2026 年至 2027 年「中越旅遊合作年」，旨在透過旅遊合作增進兩國人民的相互了解，促進經濟社會發展。為此，兩國公安部簽署關於旅遊安全秩序保障合作的 MOU，確保遊客的人身與財產安全。

在教育與科技領域，中國教育部與越南教育培訓部簽署職業教育合作 MOU，科學技術部則與越南簽署關於共同實施聯合研究計畫的協議，這將為兩國培養優質的創新人才奠定基礎。

同時，兩國司法與公安部門也加強了在打擊跨國犯罪、網賭電詐、反恐以及邊境民商事糾紛解決等方面的合作，簽署了相關的部長級熱線議定書和合作計畫。

此外，中越兩國主流媒體與智庫，如《新華社》與《越南之聲》廣播電台、《越南通訊社》，以及中國中央廣播電視總台與越南電視台等，也紛紛簽署了深化合作的協議與備忘錄，致力於向世界講好中越命運共同體的故事。

在地緣政治與國際事務層面，中越雙方重申了堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。雙方同意在構建人類命運共同體、全球發展倡議、全球安全倡議等重大理念框架下加強協調配合，共同反對霸權主義和強權政治，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

針對南海問題，雙方強調應更好管控和積極解決海上分歧，共同維護南海的和平穩定，推動早日達成有效、富有實質內容且符合國際法的「南海行為準則」。