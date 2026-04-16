中國經濟第一大省 廣東人口已達1.65億

鉅亨網新聞中心 2026-04-16 17:10

中國國務院新聞辦公室周三 (15 日) 在廣州召開以「擴大高水平對外開放」為主題的中外記者見面會。廣東省委常委、常務副省長張虎於會上指出，廣東不僅是全球貿易的領頭羊，正以更加自信的姿態連結世界，向全球傳遞中國堅定擴大開放的鮮明信號。

經濟總量媲美全球前十

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廣東作為中國經濟第一大省，2025 年地區生產總值 (GDP) 達到 14.58 兆元人民幣，約合 2.15 兆美元，連續 37 年蟬聯全國第一。這一數據若放在全球排名，已相當於第十大至第十二大經濟體，與巴西、俄羅斯相當，並超越南韓、澳洲等國。

面對複雜多變的外部環境，廣東將 2026 年的經濟增長目標設定在 4.5% 至 5.0%。張虎形象地將此形容為一個「跳一跳、夠得著」的目標。底氣來自實打實的數據：2026 年 1 至 2 月，廣東規模以上工業增長達 7.9%，外貿進出口實現兩位數增長，創下歷史同期新高。

「實時人口」達 1.65 億

見面會上最引人注目的數據之一，是廣東的「實時在粵人口」始終保持在 1.65 億人左右。雖然 2025 年末的常住人口約為 1.29 億人，但包含流動人口在內的實時管理服務人口，比日本、俄羅斯等國還要多。

這種強大的人口吸附能力，反映出廣東依然是就業與創業的首選地。廣東人口結構呈現「青春無敵」的特徵，60 歲及以上人口比重遠低於東部其他省份，且連續多年成為全國唯一出生人口超百萬的省份。2025 年，廣東吸納了超過 110 萬名大學生就業，幾乎占全國的十分之一。

構建一體化大灣區

在制度型開放方面，粵港澳大灣區正加速推進「規則銜接」。目前三地已累計發布 267 項「灣區標準」及 308 張「灣區認證」證書，實現了「一個標準，灣區通行」。在金融領域，「跨境理財通」試點已吸引近 18 萬名個人投資者參與。

此外，橫琴、前海、南沙、河套四大平台「雁陣齊飛」。橫琴已有超過 7600 戶澳資企業註冊；前海吸引了 1.3 萬家外商企業；南沙則成為中國企業「走出去」的綜合服務基地。河套深港科技創新合作區則以「一區兩園」模式，匯聚了 1.6 萬名科研人員，釋放強大的科技動力。

廣交會擦亮「金字招牌」