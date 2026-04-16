鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 04:40

實業家馬斯克 (Elon Musk) 正加速推動自建 AI 晶片產業鏈，其團隊已接洽多家全球頂尖半導體設備供應商，為「Terafab」晶圓廠計畫展開前期採購評估。

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Terafab 為特斯拉 (TSLA-US)、SpaceX 與 xAI 合作推動的晶片製造計畫，馬斯克於今年 3 月正式對外公布，目標是打造一座高度整合的晶圓廠，實現 AI 晶片從設計、製造、微影、光罩到封裝的一站式生產體系，藉此讓旗下企業在人工智慧晶片供應上達到完全自主。

馬斯克指出，Terafab 的長期目標是每年生產 1 太瓦 (terawatt) 等級的運算能力，規模遠高於目前多數全球晶片製造商的總產能，被市場視為極具野心的產業布局。該計畫旨在支援其在人工智慧、機器人與自動駕駛領域的快速發展需求。

值得注意的是，英特爾 (INTC-US) 已於上周宣布加入 Terafab 計畫，顯示該項目正吸引主要半導體企業參與。市場分析認為，透過結合既有晶片設計與製造資源，Terafab 有望成為 AI 晶片供應鏈中的重要新勢力。