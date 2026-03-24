鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 14:10

科技狂人馬斯克上周最新豪言震動矽谷，除宣布自建晶圓廠 Terafab，目標每年 1 太瓦 (TW) 算力，還要把資料中心送上天，這項驚人宣言讓眾多人第一反應是「又在吹牛」，但紅杉資本合夥人 Shaun Maguire 卻看好 SpaceX AI 會贏。

馬斯克的新晶圓廠位於美國德州奧斯丁，旨在實現晶片遞歸式改進並探索非傳統運算方式，終極目標是推動人類文明邁向星際文明，但因其工廠規模空前、終極理想宏偉，不少人認為這是馬斯克的炒作。

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身為紅杉資本合夥人，主導或共同主導對 SpaceX、X 或是 xAI 等項目的投資的 Maguire 力挺馬斯克，並給出極具爭議的判斷：xAI 將會獲勝。

Maguire 試圖把外界對馬斯克的理解從「政治人物」重新拉回「科技組織者」。在他看來，人們低估了馬斯克，尤其是 xAI。

Shaun 認為，馬斯克有識別轉折點的能力，在那些反直覺、難看清的技術賭局上，他的直覺可能是世界最強的大腦之一，例如在 AlexNet 出現時，多數人不看好，他卻能重倉下注，後來證明他的判斷正確。在 AI 發展歷程中，馬斯克很早就把視覺智慧與自動駕駛連結起來，押注 camera - first 路徑。

不過，他也曾錯過關鍵轉向，2017 年谷歌團隊提出 Transformer 時，他階段性低估了語言路線成為 AGI 主入口的速度，但 2022 年 11 月 30 日 ChatGPT 發布後，他很快修正判斷，成立 xAI，補上了技術版圖的關鍵拼圖。

外界認為 xAI 最近很混亂，創始成員流失，程式碼能力與營收落後。但 Shaun 認為，在 xAI，算力是馬斯克的最高優先級，目前其算力已進入加速走向支配的軌道。隨著 Colossus 2 的進展等相關情況，馬斯克把算力優先順序放下，xAI 的優先順序變為模型和產品。 Claude Code 等 AI 產品的出現，標誌著 AI 從「強後端 + 提示詞介面」邁向「深度纏繞、黏性極強的產品體系」的第一步，觸發了 xAI 的一次巨大優先級重排。

Shaun 也指出，未來幾年 xAI 會有星鏈 (Starlink) 自由現金流、太空算力、Terafab、Optimus 人形機器人等援軍。儘管輿論操盤手讓外界看到馬斯克的紛擾與式微，但實際上多條路線圖正在交匯，催生出前所未有的加速發展。