鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 08:51

特斯拉執行長馬斯克周三 (15 日) 在 X 上宣布，特斯拉晶片設計團隊已完成 AI5 晶片流片，AI6、Dojo3 及其他令人興奮的晶片正在研發中。

當網友留言問到 AI5 將應用到汽車還是機器人上 ，馬斯克則回應說：「擎天柱和我們的超級計算機集群。P4 就足以讓 FSD 實現遠超人類的安全。」

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還有網友詢問 AI5 晶片流片過程中最棒和最不棒的事情，馬斯克則指出，最棒的是能和如此優秀的 AI 硬體和軟體工程師團隊一起工作，「比周六去參加派對有趣多了」，不太好的地方是為了加快進度，不得不對一些設計做出妥協，但最終還是提前 45 天完成了流片。

採用 LPDDR6 記憶體的 AI6 則解決這些設計上的妥協，並融入了許多新的創新理念。AI6 將在相同的光刻尺寸下，利用德州三星工廠的 2 奈米製程，實現 AI5 性能的真正翻倍。 AI6.5 則將利用位於亞利桑那州的台積電工廠的 2 奈米製程，進一步提升性能。