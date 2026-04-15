錢被拿光了！平台抽成逾50%後再加壓 亞馬遜賣家暴怒發起廣告抵制

鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 06:40

電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 近期一連串政策調整，引發平台賣家強烈反彈。數百名大型賣家發起為期 24 小時的廣告抵制行動，抗議公司改變廣告收費與資金撥付方式，並新增 3.5% 燃油附加費，直言利潤空間正被嚴重壓縮。

（圖：REUTERS/TPG）

亞馬遜第三方賣家目前占平台商品銷售逾 60%，是其電商業務核心。然而在川普政府高關稅政策與伊朗戰爭推升能源成本的雙重壓力下，賣家已面臨艱難經營環境。近期油價上漲進一步推高物流與營運成本，使商家不得不在提高價格與自行吸收成本之間做出取捨。

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賣家不滿情緒隨著政策變動迅速升溫。亞馬遜宣布將對部分商家自 4 月 17 日起收取 3.5% 燃油附加費，以反映油價與物流成本上升，同時調整廣告費支付機制，改為優先從賣家收入中自動扣除，若不足則再向既有付款方式收費。公司亦提供 2500 美元廣告額度作為過渡補貼。

此外，亞馬遜自 3 月中旬起對部分美國賣家實施新的結算政策，將銷售款項發放時間由「出貨後 7 天」延長為「商品送達後 7 天」，進一步拉長資金回收周期。公司表示，多數賣家自 2016 年起已採用此制度，並已提前 6 個月通知未採用者，以利過渡。

然而，賣家普遍認為這些措施加劇現金流壓力。電商社群 Million Dollar Sellers 共同創辦人表示，該組織超過 700 名會員合計創造約 140 億美元營收，此次抵制行動反映問題已從單純不滿升級為「現金被抽離」。部分商家指出，廣告支出原本可透過信用卡回饋獲得約 3% 現金回饋，屬於第三大成本來源之一，如今改為直接扣款，等同剝奪重要資金來源。

多名賣家向 CNBC 表示，新政策可能迫使他們調漲商品價格，甚至影響支付薪資與供應商款項，進一步增加負債風險。有經營超過 20 年的賣家指出，延後撥款將使原本已吃緊的營運資金更加困難，「亞馬遜已先拿走所有該拿的錢，剩下屬於我們的資金卻被延後」。

面對反彈，亞馬遜表示相關調整僅影響「少部分賣家」，且與多數商家既有做法一致，並強調燃油附加費旨在部分回收因油價與物流成本上升帶來的支出。同時，公司在收到反饋後宣布，原訂的廣告付款機制變更將延後至 2026 年 8 月 1 日實施，以給予商家更多準備時間。

亞馬遜第三方市場自 2000 年推出以來，已成為其零售策略核心支柱，平台聚集數百萬賣家，從小型家庭企業到大型品牌皆在其中。數據顯示，賣家服務收入 (包括佣金、履約、廣告及客服支援) 自 2017 年以來成長逾 400%；2024 年第四季該部門營收年增 11% 至 528 億美元，占公司總銷售約 42%。

然而，平台費用問題近年持續受到關注。市場研究機構指出，亞馬遜對每筆交易的平均抽成在 2022 年首次超過 50%。相關費用結構亦成為美國聯邦貿易委員會 2023 年提出反壟斷訴訟的一部分，該案預計於 2027 年開庭審理，指控亞馬遜透過反競爭手段維持其電商主導地位並壓迫平台商家。亞馬遜則否認相關指控，稱其模式有助於提升市場競爭。