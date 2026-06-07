路透：美國擬動用伊朗被凍結資產 賠償波斯灣國家損失

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-07 10:35

一位知情人士 6 日（周六）透露，美國政府正嘗試將伊朗被凍結的資產用於波斯灣國家，修繕和重建中東因伊朗襲擊造成的損毀，並因應未來潛在破壞。

美國擬動用伊朗被凍結資產，賠償波斯灣國家損失。（圖：Shutterstock）

據《路透》報導，一名未獲授權的政府高階官員說，美國財政部長貝森特已指示一個團隊評估伊朗給波斯灣盟友帶來多少損失，美國將考慮利用伊朗資產進行修復工作。

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不過，該官員未具體說明美國財政部正在審查的資產類型，用來描述新措施的措辭似乎不侷限於被凍結的資產。

這一消息公布的前一天，伊朗最高領袖的顧問 Mohsen Rezaei 向《CNN》表示，美伊是不是能達成和平協議，有賴於美國能否解凍 240 億美元伊朗被凍結資產。

自美軍和以色列於 2 月 28 日開始攻擊伊朗以來，德黑蘭和代理人已對整個地區的石油基礎設施、工業設施以及美軍設施發動了飛彈和無人機襲擊。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林均遭受了不同程度的損失。

轉移伊朗資產的威脅可能會給美伊停火協議帶來新的刺激，而本周末美國和伊朗的相互襲擊，無疑讓談判進程再次面臨考驗。

美軍 6 日擊落了伊朗發射的無人機，襲擊了位於荷姆茲海峽戈魯克、蓋什姆島的伊朗沿海雷達站，美國中央司令部稱這些無人機給海上交通帶來威脅。