鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-15 14:22

近期印度移工來台議題近日引發爭議，政府公共政策網路參與平台上「中止引進印度勞工計畫」的附議人數已逾 3 萬人。對此，三三會理事長林伯豐今 (15) 日表示，與其持續討論引進哪一國外勞，更重要的是整體外勞政策應該進一步放寬上限才重要，也應考慮讓外勞留用年限放寬

勞動部長近期證實，與印度簽署的勞務合作備忘錄 (MOU) 已進入最後執行階段，首批印度移工有機會在今 (2026) 年來台，政策也在網路上引發熱議。

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林伯豐今日出席三三企業交流會例會，他會前受訪時表示，台灣對引進外勞為必要需求，至於是否引進印度移工，應多傾聽企業的心聲再做評估，讓外勞政策更加開放。

林伯豐指出，要引進開放哪一國勞工並不太重要，最主要在於引進的比例上限，例如現今外勞比例開放是 35%，若能開放比例可再提高一些至 40% 以上，則對企業的缺工影響才能有效解決，至於移工薪資提高則是必然的，但希望隨著薪資調漲下，移工的工作能力也能提升。

林伯豐強調，移工問題除了開放上限外，政府也應該提升，並限制在台工作居留年限，否則一般勞工訓練超過 8 年熟練後就回國，或是輸入到其他國家，變成我國企業幫外國訓練員工，如此對台灣企業來說確實是相當可惜。

近期多家經濟預測機構看好台灣今年經濟成長，國際貨幣基金 (IMF) 也更上調台灣 GDP 成長率逾 5%，林伯豐對此樂觀預估，但強調工商界應秉持謙卑態度，因應國際變局。