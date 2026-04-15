鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 15:40

美國國會參眾兩院近期聯手拋出一項名為《硬體技術管制多邊協調法案 (MATCH)》的重磅提案，試圖在原本嚴密的半導體封鎖牆上再釘上一枚長釘。

MATCH 法案不僅將矛頭直指中芯國際、華虹半導體、華為、CXMT(長鑫存儲) 與 YMTC(長江存儲) 這五家中國半導體巨頭，更試圖逼迫荷蘭、日本等盟友在 150 天內徹底對齊美國制裁標準。

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專家指出，MATCH 法案的核心手段堪稱毒辣，不僅要全面切割這些企業獲取浸潤式 DUV 光刻機、刻蝕機等關鍵製造設備的管道，甚至連已經售出設備的售後維護、軟體升級和零件更換都要一併斬斷。美國政客的算盤打得響亮，企圖透過這種「休克療法」式的極限施壓，強行將中國晶片產業的發展時鐘撥回高度依賴外部技術、尚未實現自主突破的 2022 年。

然而，市場反應卻給這套看似完美的封鎖邏輯一記響亮的耳光。

就在 MATCH 法案醞釀出台的前後腳，中國晶片企業交出一份令西方側目的成績單，證明外部的強力擠壓非但沒有壓垮產業脊梁，反成了催生技術爆發的催化劑。

根據最新披露的財務數據，中國晶圓代工龍頭中芯國際 2025 年營收年增 16% 至 93 億美元，刷新了歷史紀錄；華虹半導體同樣表現不俗，單季營收創 6.6 億美元的新高。

這一系列逆勢上揚的數據背後，是全球戰略諮詢公司與投資機構的深刻洞察。他們普遍認為，美國的出口管制意外地為中國晶片需求添加了「燃料」，在 AI 與新能源汽車的浪潮下，中國本土企業正迅速填補空白，成為先進工藝的孵化器。

回顧這場科技博弈的關鍵轉折點，華為在 2023 年 8 月 29 日的「突襲式」發布無疑是最具象徵意義的里程碑。

當時，正值美國商務部長雷蒙多訪華，華為在沒有預熱、沒有發表會的情況下悄悄上架 Mate 60 系列手機。這款搭載麒麟 9000S 晶片的設備，經國際權威機構拆解證實採用接近 7 奈米製程的國產製程，這不僅標誌著中國企業在沒有頂級 EUV 光刻機輔助的情況下，硬生生在晶片製造上撕開了一道口子，實現了從零到一的跨越，更讓美國政界陷入尷尬的沉默與後續的強硬反彈。