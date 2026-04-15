鉅亨網新聞中心 2026-04-15 18:30

據大陸《新華社》與部分外媒引述伊朗法爾斯通訊社 (Fars News Agency)4 月 14 日的報導，伊朗方面表示，在在美軍襲擊伊朗中部伊斯法罕省 (Isfahan Province) 期間，伊朗「大量」美製通訊設備突然故障失靈。

報導稱，據現場調查與觀測，受影響的故障設備主要來自美國知名品牌思科 (Cisco)、飛塔 (Fortinet) 及瞻博網絡 (Juniper Networks)，但報導並未具體指出是美軍那一次的攻擊行動。

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伊朗方面形容此次設備故障的時機「極其可疑」，因為這些通信裝置是在襲擊發生時同步癱瘓的。報導特別指出，當時伊朗的國際網路存取已被阻斷，全球網關處於不可觸及的狀態，顯示這並非單純的外部網路指令所致。

報導引述伊朗網路安全專家分析認為，這些設備可能遭受了「深層次的惡意破壞」，並提出四種潛在的攻擊模式：第一是設備內建即使無網路也能啟動的隱藏後門；第二是致使系統瞬間癱瘓的惡意數據包；第三是潛伏多年後被特定事件激活的「殭屍網絡」；最後則是硬體或軟體在進入伊朗前就已遭竄改的「生產鏈污染」。

知情人士向媒體透露，伊朗網路實驗室將於近期公布技術細節與證據，以證明這些美國設備商與美、以政府之間存在技術協調與合作。

此事件發生在美以對伊進行長達 40 天軍事行動的背景下，該行動導致包含伊朗前最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 在內的逾 3,000 人喪生。雖然雙方自 4 月 8 日起實施了為期兩週的停火，但隨後在伊斯蘭馬巴德舉行的外交談判並未達成任何實質協議。