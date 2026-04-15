鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 08:10

在人工智慧競逐資安領域升溫之際，OpenAI 宣布向部分受信任用戶開放新一代資安模型 GPT-5.4-Cyber，主打協助辨識與修補軟體漏洞。此舉距離競爭對手 Anthropic 推出自家資安模型 Mythos 僅一週，被視為 AI 資安競賽進一步升級。

OpenAI 表示，該模型已於週二 (14 日) 開始分階段釋出，專門針對防禦型資安應用進行微調，並採取較為寬鬆的限制，以利專業人員測試漏洞與潛在風險。GPT-5.4-Cyber 目前僅提供給今年 2 月啟動的「Trusted Access for Cyber」計畫參與者，該計畫允許資安專家在特定條件下測試公司最先進模型。

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OpenAI 指出，數位基礎設施長期存在安全漏洞，即使在先進 AI 問世前即已如此，如今潛在攻擊者正嘗試利用 AI 開發新型攻擊手法，強化防禦能力成為當務之急。

另一方面，Anthropic 推出的 Mythos 模型已引發市場與監管機構關注。根據報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前在會議中向華爾街高層示警，要求嚴肅看待 Mythos 可能帶來的風險，顯示 AI 資安工具在強化防禦的同時，也可能被濫用。

OpenAI 表示，未來數週將把測試規模由目前數百名用戶擴大至數千名經驗證的資安防禦人員，同時強調將在推動「民主化存取」的同時，維持嚴格的身分驗證機制，以降低潛在濫用風險。