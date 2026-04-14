AI資料中心需求爆發 甲骨文擴大電力布局 股價連日上漲 Bloom Energy飆升22%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 05:40

隨著人工智慧 (AI) 帶動資料中心用電需求激增，軟體類股連續第二個交易日反彈，甲骨文 (ORCL-US) 股價週二上漲逾 4%，延續前一日近 13% 的強勁漲勢。與此同時，燃料電池巨擘 Bloom Energy(BE-US) 受惠合作擴大，股價大漲 22%。

（圖：REUTERS/TPG）

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近幾個月來，軟體類股普遍承壓，主因市場憂慮新一代 AI 工具可能顛覆既有商業模式，削弱企業未來成長與利潤空間。同時，該產業亦為私人信貸市場的重要借款方，股價下跌引發投資人對違約風險上升的擔憂。

甲骨文此次股價反彈，與其擴大與 Bloom Energy 的產能合作關係密切。公司於週一宣布，將在取得價值 4 億美元的認股權證後，進一步深化合作。根據協議，甲骨文預計採購最高達 2.8 吉瓦 (GW) 的燃料電池系統，以支應資料中心快速攀升的電力需求。

在 AI 浪潮推動下，科技企業對算力與能源的需求同步爆發，資料中心成為關鍵基礎設施。甲骨文為支撐大規模 AI 布局與資料中心擴建，已籌資超過 1,000 億美元債務，並參與大型 AI 基礎建設計畫「Stargate」，在產業鏈中占據重要地位。

儘管近期股價回升，甲骨文今年以來仍累計下跌約 15%，顯示市場對 AI 轉型帶來的機會與風險仍存分歧。