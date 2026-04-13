鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 06:40

《MarketWatch》報導，軟體股周一 (13 日) 強勢反彈，分析師認為，此前市場出現「無差別拋售」的情況，上周重挫後迎來回補買盤。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，在 Anthropic 推出新一代人工智慧 (AI) 模型 Claude Mythos 後，市場一度因其強大的軟體與應用程式漏洞識別能力而感到不安，引發上周「劇烈」拋售，但周一投資人開始回流軟體股。

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Luria 補充指出，市場特別青睞雲端軟體公司，例如甲骨文 (Oracle)(ORCL-US)，這類公司今年以來受到 AI 威脅衝擊較大。

追蹤軟體類股的 iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US) 周一大漲 5.4%，為一年來最大單日漲幅，上一次出現更大漲幅是 2025 年 4 月 9 日，當時飆升 11.7%。

此前該 ETF 在連續三個交易日累計下跌 7.2%，上周五收在 2023 年 11 月以來最低水準，主要因市場憂心 Mythos 帶來的衝擊。

周一，作為 IGV 第二大權重股的甲骨文 股價大漲 12.7%，創七個月來最大單日漲幅，並成為標普 500 漲幅最大個股。此次反彈讓公司市值單日增加 504 億美元，收盤市值達 4,476 億美元。

不過，即便周一大漲，該股今年以來仍下跌 20%。

Argus Research 分析師 Joseph Bonner 表示，投資人周一正積極尋找被低估的標的，同時開始判斷哪些公司可能受惠 Anthropic 的 Mythos 技術。

Benchmark 分析師 Yi Fu Lee 指出，美伊談判破裂與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖引發的地緣政治動盪，也進一步推升軟體股表現。

他表示，由於伊朗相關勢力發動駭客攻擊的風險升高，資安類股特別受惠。Amplify Cybersecurity ETF 周一上漲 4.4%。

Lee 指出，資安公司 CrowdStrike 與 Palo Alto Networks，作為與 Anthropic 合作進行 Mythos 預覽的企業，有望從中受益。