聯亞受惠光通訊出貨挹注 3月營收年月雙增、Q1年增翻倍

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據了解，光電產業主要供應商近年積極擴產磷化銦 (InP)，但仍無法滿足光收發市場需求，因此給予的 CW laser 切入矽光模組市場機會，且從供需試算，市場上的 CW laser 產能於 2026 年仍有約 1 倍的擴產空間。