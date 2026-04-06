聯亞受惠光通訊出貨挹注 3月營收年月雙增、Q1年增翻倍
鉅亨網記者黃皓宸 台北
三五族群光通訊廠聯亞 (3081-TW) 近期公告今 (2026) 年 3 月營收為 3.43 億元、月增 18.26%、年增 89.35%，累計今年第 1 季合計營收為 9.04 億元，年增 98.98%，並已連續 3 個月改寫單月營收新高。聯亞 3 月及第 1 季營收增長，主因為資料中心產品出貨放量，加上光通訊與矽光 (CPO) 需求持續加溫，挹注公司營運動能持續增強。
全球 AI 基礎設施建設持續成長，機櫃間 Scale-Out 光連結需求持續增加，由於矽光子技術光收發模組滲透率持續攀升，作為雷射光源的 CW Laser(連續波雷射) 需求持續成長。
據了解，光電產業主要供應商近年積極擴產磷化銦 (InP)，但仍無法滿足光收發市場需求，因此給予的 CW laser 切入矽光模組市場機會，且從供需試算，市場上的 CW laser 產能於 2026 年仍有約 1 倍的擴產空間。
展望今年全年，法人預期，聯亞受惠 AI 需求帶動 CW Laser 需求持續增加，加上新增客戶以及 CW、LD 合作夥伴復工，預期矽光相關營收有望較去 (2025) 年成長 3 倍，隨著公司持續擴產，在 AI 基礎建設持續進行的趨勢下，明 (2027) 年有望持續維持成長動能。
聯亞去年稅後純益為 4.66 元，較前 (2024) 年由虧轉盈，主要受惠於 CPO 產品需求旺盛，帶動營收、獲利增加，今年初董事會上也通過， 2025 年盈餘擬配發每股現金股利 3 元、股票股利 1 元。
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