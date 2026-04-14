同欣電上修今年展望 光通訊業務下半年放量

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-14 18:39

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，原預估今年營收年增中個位數百分比，約 4-6%，但現階段看起來優於該區間，主要受惠 AI 帶動光纖通訊相關業務成長，並預期在機台陸續進駐與驗證通過後，光通訊相關業績可望在下半年進一步放量。

同欣電總經理呂紹萍。(鉅亨網資料照)

同欣電預估，第二季營收可季增高個位數百分比，並看好全年營運表現，預期至第三季為止可呈現逐季成長，第四季目前看起來也樂觀。

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外界關心光纖通訊業務進展，呂紹萍說，目前光纖通訊需求持續升溫，以 400G 產品為主，未來也會從 400G 逐步升級至 800G，隨著 800G 產品滲透率提高，公司在相關模組中的參與度提升，單價會進一步提高，預期將成為未來一至兩年最重要的成長引擎，成長幅度將會相當顯著。

資本支出方面，同欣電表示，近兩年每年資本支出大致維持在新台幣 10 億至 14 億元區間，今年亦將維持相近水準，會以設備投資為主，比例略高於廠房建置，主要因應光通訊、陶瓷基板及功率半導體等業務需求成長。