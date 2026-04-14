鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (14) 日在台積電 (2330-TW) 收在歷史新高 2055 元帶動下，收盤大漲 838.83 點，創歷史單日第 9 大漲點、漲幅 2.37%，衝上 36296.12 點歷史新高，成交金額 9717.31 億元，4 月以來 8 個交易日已狂漲 4573 點。
台積電今日收盤 2055 元為歷史新高，上漲 65 元或 3.27%、鴻海 (2317-TW) 漲逾 3%，聯發科 (2454-TW) 漲 6%、、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等也收紅。
其餘強勢電子指標股還包括友達 (2409-TW)、采鈺 (6789-TW)、創意 (3443-TW)、大立光 (3008-TW) 等收漲停，旺宏 (2337-TW)、奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板、新代 (7750-TW)、亞翔 (2345-TW) 等也漲 4%。
PCB 族群漲跌互見，金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW) 漲 8-9%，台玻 (1802-TW) 也漲逾 7%，但華通 (2313-TW) 重挫 7%、欣興 (3037-TW) 跌 4%、臻鼎 - KY(4958-TW)、南電 (8046-TW) 等也收黑。
此外，啟碁 (6285-TW) 跌逾 9%、光聖 (6442-TW) 跌近 7%、南亞科 (2408-TW)、致茂 (2360-TW)、富世達 (6805-TW) 等均跌約 2%，也是今日盤面上相對弱勢的電子指標股。
荷姆茲海峽狀況持續不明朗，推升國際油價居高不下，台塑四寶領軍塑化族群持續上攻，台化 (1326-TW) 大漲逾 9%，台塑 (1301-TW) 漲逾 5%、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 也漲 2-3%。