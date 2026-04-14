鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 14:00

外媒最新報導指出，亞馬遜正就收購衛星營運商 Globalstar 展開深入談判，相關交易最快可能在美西時間周二 (14 日) 宣佈。這筆交易金額可能達到 90 億美元，將助力亞馬遜加快構建其自身的近地軌道衛星業務，以加速佈局並與馬斯克旗下星鏈 (Starlink) 競爭。

知情人士透露，雙方最快在周二正式宣佈交易，但截至目前，最終協定尚未敲定，談判仍存在破裂可能，公佈時間也可能出現變動。對此，Globalstar 暫未回應置評請求，亞馬遜亦拒絕發表看法。過去一年，Globalstar 股價累計上漲近三倍，目前市值約 94 億美元。

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此舉將被視為亞馬遜為其低軌衛星網路「Amazon Leo」注入關鍵基礎設施與頻譜資源的戰略性一步，也標誌著其與星鏈系統的競爭正式進入白熱化階段。

據悉，亞馬遜自建的「Amazon Leo」低軌衛星網路旨在為鄉村和偏遠地區提供高速互聯網服務，並打算部署超過 7700 顆衛星，但截至目前僅約 200 顆衛星在軌，且已請求美國聯邦通信委員會 (FCC) 豁免或延長其必須在 7 月前部署 1600 顆衛星的期限要求。

相比之下，星鏈擁有約 1 萬顆在軌衛星及超過 1000 萬活躍用戶，今年收入有望突破 90 億美元。

彭博行業研究 (BI) 分析師 John Davies 表示，收購 Globalstar 可能加速亞馬遜的進程，因 Globalstar 已擁有一套成熟營運的衛星網路。儘管其網路規模小於星鏈，但主要專注於在信號覆蓋較差的區域連接手機及其他設備，例如 Globalstar 便為蘋果 iPhone 提供緊急衛星通信功能。

Davies 還指出，Globalstar「將帶來不同的頻譜使用權，這對 Amazon Leo 可能非常有價值」。

亞馬遜執行長賈西日前在致股東信中也明確 Amazon Leo 的商用時程表，服務預計於今年中正式上線，目前已獲得來自企業與政府機構的收入承諾。Jassy 強調，Leo 將深度集合亞馬遜 AWS，實現數據在存儲、分析與 AI 應用間的無縫流轉。

在客戶拓展方面，達美航空已簽約成為 Amazon Leo 未來機上 Wi-Fi 供應商，打算 2028 年起在 500 架飛機上部署; 捷藍航空、AT&T、沃達豐、NASA 及澳洲國家寬頻網路等也已加入客戶名單。

儘管進度落後於星鏈與另一競爭對手 OneWeb，亞馬遜仍在加緊追趕。不過，亞馬遜在火箭運力上仍面臨「卡脖子」問題，短期內需依賴競爭對手的火箭進行發射。根據規劃，自 2027 年起，貝佐斯旗下的藍色起源將承擔起 Leo 衛星發射的主要任務。

然而，需要注意的一大變數是蘋果對這筆潛在交易的態度。2024 年，蘋果向 Globalstar 注資約 15 億美元以強化其基礎設施，並獲得該公司 20% 股權。目前 Globalstar 網路主要用於支援 iPhone 的衛星緊急求救等低覆蓋區域連接功能。