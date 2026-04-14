鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 08:26

微軟 (MSFT-US) 大幅調漲旗下 Surface 品牌系列裝置售價，成為最新一家因史上最強記憶體晶片短缺，而將成本轉嫁給消費者的個人電腦 (PC ) 製造商。

12 吋的 Surface Pro 去年發表剛時定價為 800 美元，屬於平價、輕量級的電腦與平板二合一裝置，但這波漲價後，如今起始價格已調升至 1050 美元。舊款產品售價也調高，13 吋的 Surface Pro 11th Edition 目前售價為 1500 美元，較 2024 年上市時的 1000 美元貴了 500 美元，最新一代 13.8 吋的 Surface Laptop 漲幅也達 500 美元。

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微軟在聲明中說：「由於近期記憶體與零組件成本上揚，Surface 正在更新上 Microsoft.com 上現有世代硬體產品的定價。」根據微軟，雖然公司目標是維持價格穩定，但仍會根據多項因素定期檢視並評估 Surface 產品定價，包括「市場狀況與營運成本」。

在人工智慧 (AI) 運算建設需求帶動下，整個產業正面臨記憶體晶片荒，戴爾 (DELL-US)、Lenovo 與惠普(HPQ-US) 等 PC 製造商紛紛提高機器成本，並限制可供配置的程度 ESEZX。

Surface 系列許多產品上市已久，感興趣的消費者多半已在較低價位時購入。但新定價可能被視為微軟下一批 Surface 硬體成本的修正基準，尤其該公司預定未來幾周發表 Surface 系列新品。

此次價格變動由 Windows Central 率先報導，近期在 Reddit 等社群論壇也引起潛在買家的關注。

蘋果 (AAPL-US) 方面，最新的 MacBook Air 與 MacBook Pro 同樣比舊款機型昂貴，不過蘋果已增加隨機配置的儲存空間，以抵銷較高的入門成本。

而蘋果的 Mac mini 與 Mac Studio 桌上型電腦處境則更為嚴峻，目前大容量記憶體配置機型的訂單已排到夏季甚至更晚之後，這些裝置對希望在本地執行大型語言模型 (LLM) 的 AI 愛好者極具吸引力。