鉅亨網編譯余曉惠
微軟 (MSFT-US) 大幅調漲旗下 Surface 品牌系列裝置售價，成為最新一家因史上最強記憶體晶片短缺，而將成本轉嫁給消費者的個人電腦 (PC ) 製造商。
12 吋的 Surface Pro 去年發表剛時定價為 800 美元，屬於平價、輕量級的電腦與平板二合一裝置，但這波漲價後，如今起始價格已調升至 1050 美元。舊款產品售價也調高，13 吋的 Surface Pro 11th Edition 目前售價為 1500 美元，較 2024 年上市時的 1000 美元貴了 500 美元，最新一代 13.8 吋的 Surface Laptop 漲幅也達 500 美元。
微軟在聲明中說：「由於近期記憶體與零組件成本上揚，Surface 正在更新上 Microsoft.com 上現有世代硬體產品的定價。」根據微軟，雖然公司目標是維持價格穩定，但仍會根據多項因素定期檢視並評估 Surface 產品定價，包括「市場狀況與營運成本」。
在人工智慧 (AI) 運算建設需求帶動下，整個產業正面臨記憶體晶片荒，戴爾 (DELL-US)、Lenovo 與惠普(HPQ-US) 等 PC 製造商紛紛提高機器成本，並限制可供配置的程度 ESEZX。
Surface 系列許多產品上市已久，感興趣的消費者多半已在較低價位時購入。但新定價可能被視為微軟下一批 Surface 硬體成本的修正基準，尤其該公司預定未來幾周發表 Surface 系列新品。
此次價格變動由 Windows Central 率先報導，近期在 Reddit 等社群論壇也引起潛在買家的關注。
蘋果 (AAPL-US) 方面，最新的 MacBook Air 與 MacBook Pro 同樣比舊款機型昂貴，不過蘋果已增加隨機配置的儲存空間，以抵銷較高的入門成本。
而蘋果的 Mac mini 與 Mac Studio 桌上型電腦處境則更為嚴峻，目前大容量記憶體配置機型的訂單已排到夏季甚至更晚之後，這些裝置對希望在本地執行大型語言模型 (LLM) 的 AI 愛好者極具吸引力。
微軟從未將 Surface 系列標榜為平價產品，但在新價格生效之後，這家 Windows 製造商已不再提供任何低於 1000 美元的 Surface PC。這與蘋果近期發表、售價僅 599 美元且可能翻轉低價 PC 市場的 MacBook Neo 形成鮮明對比。
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