中國3月出口大幅放緩 僅成長2.5%！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-14 11:32

伊朗戰爭衝擊全球能源供應，中國這個世界第二大經濟體面臨壓力，3 月出口增長較前幾個月大幅放緩。

中國3月出口大幅放緩。（圖：Shutterstock）

中國海關總署周二（14 日）發布的數據顯示，以美元計，3 月出口僅比去年同期成長 2.5%。相比之下，經濟學家的預期中值為 8.6%，2 月增幅則接近 40%。

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與此形成鮮明對比的是，3 月進口創下 2021 年底以來最快增速，增長近 28%，貿易順差隨之降至 510 億美元，為一年多以來最低水準。

不過，中國海關總署發布的數據顯示，第一季貨物貿易進出口總值達到人民幣 11.84 兆元，歷史同期首次超過 11 兆元，與去年同期相比保持兩位數增長，達到 15%。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良周二在國新辦記者會上回應伊朗戰事對中國 3 月進出口的影響，他表示，荷姆茲海峽是全球重要貨物貿易和能源貿易的通道，根據聯合國貿發會議的報告，海峽承擔全球 25% 海運石油貿易、19% 液化天然氣貿易、29% 液化石油氣貿易，以及 13% 相關化學品貿易。

另外，世界貿易組織最新的《全球貿易展望和統計》已經大幅調減對全球貨物貿易增速的預測。「我們的統計數據也顯示，3 月份中國對中東地區的進出口也由前兩個月的同比增長轉為下降。」