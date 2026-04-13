鉅亨網新聞中心 2026-04-13 18:50

正在中國進行正式訪問的西班牙首相桑切斯 (Pedro Sánchez) 一行，周一 (13 日) 到訪位於北京的小米科技園，由小米集團創始人、董事長兼 CEO 雷軍全程陪同參觀。此次訪問被視為中西兩國在科技領域深化交流合作的重要體現。

西班牙首相桑切斯訪問小米總部 雷軍陪同體驗創新科技(圖:shutterstock)

參觀期間，雷軍詳細介紹了小米在汽車、手機及智能家居等領域的業務佈局與創新成果。桑切斯對小米產品展現出濃厚興趣，現場試用了小米 17 Ultra 手機，不僅親自為隨行記者拍照，還與雷軍一同自拍留念。

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在汽車展區，桑切斯深入了解並體驗了小米新 SU7、小米 YU7 及小米 AI 眼鏡。

在試乘小米 YU7 後，他對其首發的「天際屏」全景顯示技術給予高度評價，並詳細詢問了車輛性能、續航力及手機汽車互聯等功能。

小米與西班牙市場淵源深厚，自 2017 年進入當地以來，已成為西班牙市場份額最大的智能手機品牌。根據數據，小米自 2020 年第三季起出貨量穩居當地第一，2025 年市佔率更達到 30%。雷軍強調，小米高度重視西班牙市場，目前已與多家當地企業在智能生態及汽車產業鏈展開合作。