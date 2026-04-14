鉅亨網新聞中心 2026-04-14 13:41

正在中國進行正式訪問的西班牙首相桑切斯，周一（13 日）上午前往清華大學參訪，並以兩國關係為主題發表重要演講。他在演講中強調，國際社會應建立對中國的正確認知，並呼籲各國摒棄過時的冷戰思維，以務實與互利的態度共同應對全球挑戰。

西班牙首相籲國際社會「正確認知」中國、零和思維極其危險。（圖:shutterstock)

桑切斯引用了明朝時期傳教士利瑪竇的故事，以此闡述「正確認知」的重要性。他指出，利瑪竇當年帶來的世界地圖以歐洲為中心，將亞洲置於邊緣，這種視角帶有明顯的歷史偏見。令人遺憾的是，在 400 多年後的今天，依然有人試圖用這種扭曲、陳舊的視角來看待中國與當今世界。

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針對當前國際局勢中的摩擦，桑切斯明確批評了所謂的「零和博弈」觀點。他表示，將一方的成長視為另一方的損失，或認為深化某種關係必然意味著放棄其他關係的看法，不僅在邏輯上是錯誤的，在實踐中更是危險的。

桑切斯直言，這種思維會讓人類社會停滯不前，被困在過去的陰影中，進而限制了未來的發展潛力。

面對多極化的世界趨勢，桑切斯重申西班牙將堅定擁抱多邊主義。他堅決反對「多邊體系已過時」的論調，並強調雖然全球治理機制誕生於 20 世紀，但在 21 世紀的今天，其重要性反而更勝以往。

他認為，多極世界需要一個強而有力的多邊體系，其核心價值不在於強加單一觀點，而是在於將多元視角轉化為發展優勢，推動各國在相互尊重的基礎上求同存異、和平共處。

桑切斯最後感性地表示，既然西班牙、歐洲與中國在歷史上曾共同實現過繁榮發展，那麼在當前的時代背景下，雙方完全有理由再次攜手創造共贏局面。

此次訪問是桑切斯在 4 年內第 4 次訪華，展現了西班牙領導人在歐洲大國中獨樹一幟的務實對華政策。