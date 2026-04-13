鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-13 16:42

根據 2026 年 2 月台灣通訊市場最新實體通路暨傑昇通信門市銷售數據顯示，全月銷售總量約 42 萬台，對比 1 月的 45.1 萬台月減 7%，銷售總額縮水逾 18%，日曆天數少的 2 月，即便有年終與紅包資金支撐，消費者卻未將資金投入旗艦市場，反而對於預算分配更為謹慎，導致平均客單價顯著下滑。

在品牌市佔率表現方面，蘋果雖以 45.2% 的份額穩居龍頭，但領先優勢大受考驗、三星則以 20.8% 位居第二、隨後依序為 OPPO（12.5%）、vivo（7.4%）以及紅米（2.9%）。

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全台最大通訊連鎖門市──傑昇通信分析，2 月手機市場回溫速度緩慢，消費者在面對高單價旗艦機時略顯保守，反而轉尋求規格與價格更為均衡的中階或入門機型，造成市場「量縮價跌」的現象，也反映出整體環境下換機決策的保守趨勢，再加上記憶體成本大增的外部環境挑戰，各大品牌在台的利潤表現與產品布局不僅受到影響，品牌若無法在在高階供給穩定性與中低階價格競爭力之間取得平衡，勢必在市佔率與獲利空間持續挑戰。

蘋果雖然以 45.2% 的市佔率稱霸，但本月品牌銷量較前月驟減 14%，銷售額更暴跌 22%，動盪最為劇烈。單機冠軍由 iPhone 17（256GB）蟬聯，但銷量也有超過一成的下滑，第二名的 iPhone 17 Pro（256GB）銷量則出現 20% 的跌幅，也是本月買氣斷層最嚴重的 iPhone。

傑昇通信表示，本月 iPhone 銷量劇烈波動並非買氣衰退，而是供需失衡。尤其是 iPhone 17 Pro Max 幾乎在各種容量版本皆處於已售罄狀態，連帶 iPhone 17 Pro、iPhone Air 的大容量版本也到貨不穩。

傑昇通信坦言，相較於安卓新機價格普遍上揚，蘋果採取規格升級且價格不變的策略入市，反而成功引發市場迴響；然而在全球性通膨壓力與零組件供應短缺的環境下，iPhone 17 系列銷量遞減，並伴隨供給中斷的訊號，無不透露旗艦機需求大於供給，以及買氣比預期更為強勁的現實。

在非蘋陣營部分，三星以 20.8% 的市佔率居次。前三名機型依序為 Galaxy A56（12GB/256GB）、Galaxy A17（6GB/128GB）及 Galaxy A56（8GB/256GB），冠軍單機 A56（12GB/256GB）銷量逆勢回升 7%，另一規格也有 12% 增幅。

傑昇通信認為，三星正為新機上市騰出空位，且台灣通路已全面進入清道階段，在原廠正式停止供貨的情況下，現有機型全數仰賴通路現貨庫存，對於追求穩定硬體表現且不願負擔新機溢價的消費者而言，A56 目前跌至萬元的甜甜價，是兼顧風險與效能的選擇，也是三星能在市場冷風中守住第二大市佔的關鍵。

排行第三的 OPPO 在 2 月展現驚人的爆發力，品牌銷量占比攀升至 12.5%，月增 12% 的佳績更成為五大品牌之冠。首度進榜即奪魁的 Reno15（12GB/256GB），單機銷量之所以較上月翻倍成長，主要歸功於通路將原價近兩萬的產品，透過電信方案與門市補貼，把實際入手價格壓至消費者心理防線之下。

傑昇通信反觀市佔 7.4% 的 vivo 雖然整體銷售額與銷量雙降，但明星單機 V60（12GB/256GB）銷量卻暴漲 37%，傑昇通信推測，受到人像攝影需求帶動，加上新機 V70 即將推出，更凸顯 V60 在當時的性價比。

至於最令人驚訝的則是捲土重來的紅米，以 2.9% 的市佔率暫居末位，但其品牌前三名機型全數呈現正成長，尤其是紅米 Note 15（8GB/256GB）銷量暴增 6 倍，直接挑戰傳統對於 2 月是手機產業淡季的認知。