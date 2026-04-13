鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-14 02:30

綜合外電報導，美國總統川普周日在其社群平台發布一張將自己描繪為類似耶穌形象的人工智慧 (AI) 生成圖片，引發輿論爭議，甚至部分保守派與宗教支持者也表達不滿。該貼文已於周一 (13 日) 刪除，但風波持續延燒。

該圖片顯示川普身穿白袍，對一名看似病患的人伸手施治，背景包含美國國旗與象徵性元素。此舉被外界解讀為將自身塑造成宗教性救贖者，引發批評聲浪。川普隨後否認該圖具有宗教意涵，並表示其本意是將自己呈現為醫師，象徵「讓人變得更好」，並提及與紅十字會相關的概念。

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圖：川普 Truth Social

這起爭議發生之際，川普正與天主教教宗良十四世 (Pope Leo XIV) 關係緊張。教宗近期公開批評美國與以色列對伊朗的軍事行動，稱其不人道，川普則反擊教宗在治安與外交政策上表現「軟弱」。教宗則回應表示，不會因政治壓力而噤聲，並持續對戰事發聲。

該事件也在川普的宗教支持者之間引發分歧。部分保守派人士批評該圖帶有褻瀆意味，認為信仰不應被政治利用，並質疑川普的動機。不過，也有觀察指出，川普過去在宗教議題上的爭議言行，未必會動搖其在基督教選民中的基本盤。

分析人士指出，基督徒選民在 2024 年大選中對川普勝選具有關鍵影響，其中天主教選民更是重要族群。此次爭議是否會對其政治支持造成實質衝擊，仍有待觀察。有學者認為，此事件可能成為美國天主教選民態度的「分水嶺」，考驗其在宗教立場與政治支持之間的取捨。