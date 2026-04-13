鉅亨網新聞中心 2026-04-13 20:00

面對日益嚴峻的中東局勢及其對全球能源供應的衝擊，日本首相高市早苗 10 日證實，日本將於 5 月初啟動第二次戰略原油儲備釋放。此次行動預計釋放約 20 天份的石油，旨在應對因 2 月爆發的美以與伊朗衝突所導致的能源短缺風險。這也是日本在 3 月核准釋放史上最大規模（50 天份）儲備後，短期內再度動用國家戰略資源。

日本為資源匱乏國家，對中東能源的依賴程度極高。目前，日本約 95% 的原油進口來自中東，且絕大部分運輸路徑需經過受衝突威脅的荷姆茲海峽。隨著該海峽面臨封鎖威脅，日本經濟承受巨大壓力。日經 225 指數在衝突爆發後的數周內錄得雙位數跌幅，服務業信心也跌至疫情以來新低。

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國際貨幣基金（IMF）警告，若燃料危機持續，日本 2026 年的經濟增長可能收縮高達 3%，且家庭電費預計自 4 月起每月增加約 1.5 萬日元。

為了穩定國內物價，日本政府計畫釋放總量高達 9000 萬桶的石油儲備，足以支撐國內約 45 至 50 天的需求。政府同時恢復了補貼機制，將全國平均汽油價格上限設定在每升 170 日元。

經濟產業大臣赤澤亮正表示，當局正利用 AI 工具精準識別供應鏈瓶頸，並要求國內供應商優先保障醫療、運輸與農業等關鍵領域的燃料供應。此外，日本正與美國探討共同推動阿拉斯加石油增產，並尋求馬來西亞、中亞及南美等替代供應源，以繞過不穩定的荷姆茲海峽。

這場危機迫使日本重新審視其能源結構。政府在最新的戰略計畫中，已從減少核能轉向最大限度利用核能，包括重啟世界最大的柏崎刈羽核電站。此外，日本設定了 2040 年再生能源發電佔比達 50% 的目標。