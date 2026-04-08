鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-08 14:01

受到美國總統川普同意美伊停火兩周消息激勵，台股今 (8) 日開盤即展現強勁上攻力道，在電、金、傳產多頭齊發下，終場以最高點 34761.38 點作收，上漲 1531.56 點，創下台股收盤第二大漲點，並站穩所有短均線之上，成交量 8562.6 億元。

台股今天開高走高，以 33379.50 點開出後，一路走高至 34761.38 點作收，漲幅 4.61%，日 K 線拉出實體長紅 1381.88 點，一舉扭轉短期均線向下的趨勢，連帶拉升 4 月以來 4 個交易日的漲點高達 3038.39 點。

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電子權值股今天紛紛走揚，台積電 (2330-TW) 上漲 90 元，漲近 5%，股價來到 1950 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 110 元，漲於 7%，股價來到 1580 元；鴻海 (2317-TW) 漲約 5%，廣達 (2382-TW) 上漲 15 元，股價來到 304.5 元。此外，台達電 (2308-TW) 走勢最為凌厲，飆漲 150 元亮燈漲停，股價達 1665 元再創歷史天價。

SpaceX 秘密推進 IPO 的消息，低軌衛星概念股群起歡騰，指標股昇達科 (3491-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 強勢攻頂，華通 (2313-TW) 亦大漲逾 6% 創下 294 元新天價。

AI 族群部分，受惠 AI 伺服器水冷需求強勁且 3 月營收締造新猷，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 雙雙攻上漲停，雙鴻更重返千元大關；ABF 族群，欣興 (3037-TW) 首破 600 元大關強攻漲停，臻鼎 - KY(4958-TW) 同步亮燈。