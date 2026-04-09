〈台股盤後〉台積電尾盤翻紅 指數戲劇性急拉160點收漲99點

台股在昨 (9) 日大漲 1,500 點激情過後，今 (9) 日漲勢稍加收斂，早盤開高後，盤中一度翻黑下跌逾 144 點，上下震幅達 267 點，盤面上以 3 月業績佳、題材小型類股表現最佳，包括 LED、玻纖布、PCB 族群類股；最後一盤爆出 537 億元大量，將指數急拉近 160 點，終場上漲 99.78 點或 0.28%，收 34,861.16 點，持續站上所有均線之上，成交量與昨日持平收 8,442.86 億元。