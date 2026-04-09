〈台股盤後〉台積電尾盤翻紅 指數戲劇性急拉160點收漲99點
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股在昨 (9) 日大漲 1,500 點激情過後，今 (9) 日漲勢稍加收斂，早盤開高後，盤中一度翻黑下跌逾 144 點，上下震幅達 267 點，盤面上以 3 月業績佳、題材小型類股表現最佳，包括 LED、玻纖布、PCB 族群類股；最後一盤爆出 537 億元大量，將指數急拉近 160 點，終場上漲 99.78 點或 0.28%，收 34,861.16 點，持續站上所有均線之上，成交量與昨日持平收 8,442.86 億元。
盤面上，在電子權值股部分，台積電開低震盪平盤，最後一盤在大單挹注下，漲 0.25%，收 1,955 元；鴻海 (2317-TW) 下跌 0.74%，守住 200 元大關；台達電 (2308-TW) 跌 1.2%、日月光投控 (3711-TW) 漲 2.34%、聯發科 (2454-TW) 跌 0.31%、華邦電 (2344-TW) 跌 4.8%。
PCB 類股部分，受惠製造族群表現亮眼，主要動能來自 AI 伺服器需求持續升溫，相關高階板廠表現亮眼，金像電 (2368-TW) 鎖漲停，入列千金股，收 1,095 元；柏承 (6141-TW)、台虹 (6672-TW)、楠梓電 (2316 -TW) 收漲停，騰輝電子 - KY(6672-TW) 漲 8%。
LED 則受惠多檔 3 月營收亮眼，加上 Micro LED 與矽光子雙題材加持，一詮 (2486-TW)、富采 (3714-TW)、鼎元 (2426-TW)、榮創 (3437-TW) 漲停板。
玻纖布則因市場缺料狀況仍在，富喬 (1815-TW) 漲 8% 以上，華宏 (8240-TW) 漲半根停板，台玻 (1802-TW) 漲 0.84%。
矽光光通訊族群部分，持續受惠 AI 基礎建設題材續夯，成為盤面焦點，光環 (3234-TW) 強勢收漲停，聯鈞 (3450-TW)、前鼎 (4908-TW) 及波若威 (3163-TW) 盤中亦一度亮燈，終場漲幅皆逾 5%
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#多頭均線上攻
#動能指標上漲股
#極短線強勢
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉大漲後震盪整理守紅盤 權值股休息 顯眼包友達直拉漲停
- Google AI優勢成隱藏王牌 Alphabet股價看漲
- 野村投信最新台股看法-【台股操盤人筆記】聚焦基本面，迎戰利率高原期
- 〈台股開盤〉大漲後震盪整理守紅盤 權值股休息 顯眼包友達直拉漲停
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇