鉅亨網記者吳承諦 台北
受到以色列與黎巴嫩同意停戰談判，以及台積電法說召開在即提振，台股今 (10) 日多頭氣勢如虹，無畏盤中「鄭習會」登場的政治變數，指數開高走高，終場收在最高點 35417.83 點，上漲 556.67 點，成交量 8295.37 億元，距離歷史高點 35579.34 點不到百點。
自川普於 2 月 28 日宣布開戰以來，台股一度遭遇重挫，但今日的強勁收盤價已完全收復了戰前最後一個交易日（2 月 26 日收盤 35414.49 點）的失土，甚至微幅超越戰前水準。本周台股狂飆 2845.4 點、漲幅 8.74%，周 K 線強勢拉出一根實體大長紅棒，創單周最大漲點。不過在中東停戰協議尚未簽署前，仍須持續觀察局勢變化。
電子權值股走揚，台積電 (2330-TW) 上漲 45 元，漲逾 2%，來到 2000 元；台達電 (2308-TW) 漲逾 5%，來到 1735 元新高價；廣達 (2382-TW) 漲近 3%，鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 紛紛走紅。
受惠 Touch Taiwan 大展加持與台積電 COUPE 平台預計今年量產的利多，點火矽光子族群買盤。龍頭聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 雙雙亮燈漲停，同族群的汎銓 (6830-TW)、惠特 (6706-TW)、統新 (6426-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 與正凌 (8147-TW) 也全數強攻漲停。此外，網通廠智邦 (2345-TW) 憑藉最強首季營收獲外資點讚，盤中亮燈漲停並以 1855 元改寫新天價。
受亞馬遜透露旗下寬頻服務將於年中啟用的消息激勵，低軌衛星概念股群起上攻，台揚 (2314-TW) 攻上漲停，兆赫 (2485-TW) 勁揚逾 7%，昇達科 (3491-TW) 盤中亦上漲近 4% 。
外資看好 AI 資料中心對高頻寬記憶體 (HBM) 的剛性需求，帶動記憶體報價走升，創見 (2451-TW) 盤中大漲逾 8% 觸及 253 元，南亞科 (2408-TW) 、華邦電 (2344-TW) 漲逾 3%。
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