受到以色列與黎巴嫩同意停戰談判，以及台積電法說召開在即提振，台股今 (10) 日多頭氣勢如虹，無畏盤中「鄭習會」登場的政治變數，指數開高走高，終場收在最高點 35417.83 點，上漲 556.67 點，成交量 8295.37 億元，距離歷史高點 35579.34 點不到百點。

自川普於 2 月 28 日宣布開戰以來，台股一度遭遇重挫，但今日的強勁收盤價已完全收復了戰前最後一個交易日（2 月 26 日收盤 35414.49 點）的失土，甚至微幅超越戰前水準。本周台股狂飆 2845.4 點、漲幅 8.74%，周 K 線強勢拉出一根實體大長紅棒，創單周最大漲點。不過在中東停戰協議尚未簽署前，仍須持續觀察局勢變化。