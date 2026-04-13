鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 16:18

隨著中東地緣政治衝突加劇與全球通膨壓力升溫，星展銀行今（13）日發表第二季經濟展望報告。星展銀行資深經濟學家馬鐵英指出，雖然地緣政治風險與能源價格波動為全球經濟帶來類「停滯性通膨」的挑戰，但台灣受惠於 AI 產業強勁動能，預計今年 GDP 成長率仍可維持在 7.0% 的高水準。然而，受能源與食品成本傳導影響，星展正式將台灣今年 CPI 預測上調至 1.9%，並提醒過去「高成長、低通膨」的黃金狀態可能面臨轉折。

馬鐵英表示，中東衝突是影響今年下半年全球經濟的最關鍵變數。目前 4 月初達成的停火協議屬臨時性質，雙方分歧仍大，特別是關於海峽通行權與核能處理問題。星展預期，紅海與波斯灣海峽的運作難以在短期內恢復正常，保險費率將持續高企。

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在能源價格方面，馬鐵英指出，由於能源基礎設施受損修復緩慢，布蘭特原油價格在第二季可能維持在接近 100 美元的水準，預計要到第三、四季才可能回落至 80 美元左右。此趨勢將導致全球經濟面臨通膨上升與成長放緩並存的壓力，性質類同於「停滯性通膨」。

針對台灣表現，馬鐵英認為台灣雖不至於陷入停滯性通膨，但理想的經濟狀態正受考驗。星展預測台灣第一季 GDP 成長高達 10%，隨後逐季溫和放緩，全年預測維持在 7.0%。但值得注意的是，因應能源價格、交通費用及進口農產品成本（肥化價格）上漲，星展將台灣 CPI 預測從 1.5% 大幅上調至 1.9%。

在產業方面，AI 相關需求展現極強韌性，與 AI 相關的半導體出口及投資依然穩健。然而，消類性電子、汽車等對景氣敏感的產業，則可能因全球需求放緩而受到壓抑。