隨著美伊收到停火協議，亞股提前反彈，台股今 (7) 日也在連假過後開高表態，台積電強漲近 3%，站回月線，加上太空、光通訊與 PCB 等概念股活蹦亂跳，推升大盤終場上漲 657.39 點，收在 33229.82 點，接連收復 5 日線、10 日線與月線大關，成交量 5643 億元為今年以來最低量。

美股四大指數昨日全面收漲，日、韓股今日早盤也同步開高，不過由於川普下達的最後通牒令將在台灣時間的明日早上 8 點生效，市場擔憂通牒令帶來的影響，日韓股雙雙開高走低，日股更一度翻黑，顯現市場追價意願仍有限。