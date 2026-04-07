鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著美伊收到停火協議，亞股提前反彈，台股今 (7) 日也在連假過後開高表態，台積電強漲近 3%，站回月線，加上太空、光通訊與 PCB 等概念股活蹦亂跳，推升大盤終場上漲 657.39 點，收在 33229.82 點，接連收復 5 日線、10 日線與月線大關，成交量 5643 億元為今年以來最低量。
美股四大指數昨日全面收漲，日、韓股今日早盤也同步開高，不過由於川普下達的最後通牒令將在台灣時間的明日早上 8 點生效，市場擔憂通牒令帶來的影響，日韓股雙雙開高走低，日股更一度翻黑，顯現市場追價意願仍有限。
權值股今天普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲近 3%，達 1865 元，一舉重返十日線與月線，台達電 (2308-TW) 更飆漲近 6%，達 1515 元，企圖靠攏前高 1565 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 則皆在平盤附近震盪，分別下跌 0.52%、上漲 0.34%。
今日太空概念股再度成為市場焦點，指標股華通 (2313-TW) 再漲超過半根，最高達 285 元，創下近 28 年來新高，昇達科 (3491-TW)、啟碁 (6285-TW)、宏捷科 (8086-TW) 全面亮燈漲停，族群走勢相當凌厲。
矽光概念股表現也強勢，指標股波若威 (3163-TW) 躋身千金俱樂部，上詮 (3363-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、聯亞 (3081-TW)、全新 (2455-TW)、統新 (6426-TW) 也全數亮燈漲停，凸顯市場青睞。